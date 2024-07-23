Стефанчук ответил, когда Рада соберется, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП

Верховная Рада 23 июля не проголосовала за запрет УПЦ МП. Она соберется на следующее заседание как только нардепы наработают окончательный вариант законопроекта.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что поддерживает законопроект о прекращении деятельности УПЦ МП.

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Когда будут голосовать за запрет УПЦ МП

Как только рабочая группа завершит наработку законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и представит его согласительному совету, мы сразу определим дату следующего заседания,

– отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады отметил, что проект закона вынесут на голосование после того, как соберут 240 голосов в его поддержку. Стефанчук пояснил, что после начала сбора голосов, оказалось, что проголосовать "за" готовы ориентировочно 225 – 226 депутатов, но конечных списков еще нет.

"Поэтому сегодня мы собрались и решили дать время внутренней рабочей группе для доработки этого законопроекта. Дело в том, что он значительно изменился ко второму чтению, по сравнению с первым. И некоторые коллеги не согласны со всеми изменениями", – рассказал Стефанчук.

Кроме этого, важно, чтобы законопроект никто не мог обжаловать в Конституционном суде. Как только работа над ним завершится – его вынесут в Раду.

К слову, ранее журналисты со ссылкой на собеседника во фракции "Слуга народа" сообщили, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа. Перед этим народные депутаты, которые поддерживают запрет УПЦ МП заблокировали трибуну с требованием включить в повестку дня заседания этот вопрос и рассмотреть его.