Попы –все, ставим свечки: как украинцы реагируют на запрет УПЦ МП в Украине

Многострадальный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ, прошел через второе чтение в Раде. Он дает почву для ликвидации Московского патриархата в Украине.

Законопроект моментально вызвал бурную реакцию в сети, а также – кучу мемов. Что говорили о запрете УПЦ МП украинцы, передает 24 Канал.

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Реакция на запрет УПЦ МП

Верховная Рада 20 августа во втором чтении проголосовала за законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Таким образом, уже вскоре украинские церкви должны будут выйти из подчинения Московского патриархата.

УПЦ Московского патриархата – все / фото из сети

После принятия законопроекта религиозные организации будут иметь 9 месяцев на лишение связей с РПЦ. В случае нарушения сроков они могут быть признаны в суде такими, прекратившими свою деятельность.

Верховная Рада против Московского патриархата / Мемаграм

В сети были изрядно обрадовались новости о запрете связей с РПЦ, ведь этот законопроект зарегистрировали в Раде еще в январе 2023 года – то есть полтора года назад. До первого чтении он дошел только в октябре 2023 года. И уже в августе 2024 года в нем поставили точку.

За запрет УПЦ МП выступили 265 депутатов. "Против" же было 29 депутатов, а 4 парламентария воздержались от голосования.

Как реагируют на запрет УПЦ МП украинцы: смотрите подборку