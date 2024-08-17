Совет церквей официально поддержал запрет российской церкви в Украине

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) поддержал законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. Там убеждены, что это решение будет способствовать победе Украины.

Соответствующее заявление ВСЦиРО обнародовал после встречи с Владимиром Зеленским, касающейся защиты свободы вероисповедания и духовной независимости Украины.

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Запрет УПЦ МП в Украине

Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины относительно предотвращения деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку,

– пишет Совет церквей.

Представители ВСЦиРО осудили деятельность Российской православной церкви, отметив, что она соучастница кровавых преступлений россиян. Там отметили, что ни одна организация, которая базируется в стране, осуществившей военную агрессию против Украины и руководствуется государством-агрессором, не может действовать в нашей стране.

Представители совета заявили, что украинские верующие, несмотря на все вызовы, имеют возможности для достойного выражения собственных религиозных чувств и убеждений.

"Главной угрозой для религиозной свободы в Украине является российская агрессия, в результате которой оккупантами были убиты десятки священнослужителей, разрушены сотни храмов и молитвенных домов. Московский патриархат оправдывает погромы и ограничения религиозной свободы, пытки и убийства священников и пасторов и цинично попирает Господние установления и элементарные нормы общечеловеческой морали", – отмечает ВСЦиРО.