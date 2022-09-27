Запрет россиянам уезжать из страны будет вполне правильным. Такое мнение 24 каналу высказал американский политолог Рамис Юнус.
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Почему не нужно выпускать россиян за границу
По его словам, вместо того, чтобы убегать, граждане россии должны пытаться что-то изменить в своей стране.
Не нужно россиян выпускать за границу. Пусть разрешают проблемы внутри своей страны. Они привели эту заразу к власти, пусть сами с ней и разбираются,
– подчеркнул Юнус.
Он добавил, что многие россияне, которые пытаются уехать, не являются противниками путина и его идеологии, а лишь хотят избежать мобилизации.
"Зачем они будут разносить это по миру? Среди них – большое количество "засланных казачков", которые потом будут поднимать "русский мир" в других странах", — отметил политолог.
Что нужно для общенародного бунта в россии
Юнус напомнил, что сейчас все чаще вспыхивают протесты против мобилизации.
Чтобы это переросло в общенародный бунт, мобилизация должна продолжаться. Если объявят еще и военное положение, то ситуация в россии еще больше ухудшится. Ведь это будет означать полностью закрытые границы, а также принуждение по всем направлениям,
– сказал политолог.
Такие процессы значительно повлияют на жизнь всех россиян – и бедных, и богатых.
Мобилизация коснется всех россиян
"Если в первые месяцы война касалась только бедных людей, которых использовали в качестве "пушечного мяса" на фронте, то с объявлением мобилизации проблема коснулась и представителей малого и среднего бизнеса", — отметил американский политолог.
Если же в россии объявят военное положение, тогда эти процессы коснутся всех без исключения россиян.
Тогда могут вспыхнуть очень масштабные бунты, начнутся наезды на богатых. Это будет возвращение в 90-е годы,
– предположил Юнус.
Кто может возглавить бунты
По словам американского политолога, в россии нет ни одной оппозиционной партии или лидера, которые могли бы возглавить протестное движение.
Выдающие себя за оппозицию имеют непосредственное отношение к преступлениям путина. Поэтому они несут коллективную ответственность за все происходящее
– сказал Юнус.
Он предположил, что лидерами бунта могут стать генералы и другие военные, у которых лопнет терпение от произвола кремлевского диктатора.
Стрим Андрианы Кучер и Рамиса Юнуса: смотрите видео
Мобилизация в россии: последние новости
- Частичная мобилизация в россии идет полным ходом. Правда, обеспечивать себя призванные в армию должны самостоятельно.
- Россияне бегут от мобилизации в Грузию, Казахстан и другие страны. На границах огромные очереди. В частности, пробка на выезд из россии образовалась на границе с Грузией в районе КПП "Верхний Ларс".
- По информации российских СМИ, в кремле обсуждается возможность введения военного положения.