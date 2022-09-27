Заборона росіянам виїжджати з країни буде цілком правильною. Таку думку 24 каналу висловив американський політолог Раміс Юнус.
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Чому не треба випускати росіян за кордон
За його словами, замість того, щоб тікати, громадяни росії мали б намагатися щось змінити у своїй країні.
Не треба росіян випускати за кордон. Нехай вирішують проблеми всередині своєї країни. Вони привели цю заразу до влади, то хай самі з нею й розбираються,
– наголосив Юнус.
Він додав, багато росіян, які намагається виїхати, не є противниками путіна та його ідеології, а лише хочуть уникнути мобілізації.
"Навіщо вони будуть розносити це по світу? Серед них – велика кількість "засланих казачків", які потім будуть підіймати "рускій мір" в інших країнах", – зазначив політолог.
Що потрібно для загальнонародного бунту в росії
Юнус нагадав, що зараз дедалі частіше спалахують протести проти мобілізації.
Щоб це переросло в загальнонародний бунт, мобілізація має продовжуватися. Якщо оголосять ще й воєнний стан, то ситуація у росії ще більше погіршиться. Адже це означатиме повністю закриті кордони, а також примус за всіма напрямками,
– сказав політолог.
Такі процеси значним чином вплинуть на життя усіх росіян – і бідних, і багатих.
Мобілізація зачепить усіх росіян
"Якщо у перші місяці війна стосувалася тільки бідних людей, яких використовували як "гарматне м'ясо" на фронті, то з оголошенням мобілізації проблема торкнулася і представників малого та середнього бізнесу", – зазначив американський політолог.
Якщо ж у росії оголосять воєнний стан, тоді ці процеси зачеплять усіх без виключення росіян.
Тоді можуть спалахнути дуже масштабні бунти, почнуться "наїзди" на багатих. Це буде повернення у 90-ті роки,
– припустив Юнус.
Хто може очолити бунти
За словами американського політолога, у росії немає жодної опозиційної партії чи лідера, які б могли очолити протестний рух.
Ті, хто видає себе за опозицію, мають безпосереднє відношення до злочинів путіна. Тому вони несуть колективну відповідальність за все, що відбувається,
– сказав Юнус.
Він припустив, що лідерами бунту можуть стати генерали та інші військові, яким урветься терпець від свавілля кремлівського диктатора.
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Мобілізація в росії: останні новини
- Часткова мобілізація у росії йде повним ходом. Щоправда, забезпечувати себе призвані до війська мають самостійно.
- Росіяни тікають від мобілізації в Грузію, Казахстан та інші країни. На кордонах величезні черги. Зокрема, затор на виїзд з росії утворився на кордоні з Грузією в районі КПП "Верхній Ларс".
- За інформацією російських ЗМІ, у кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану.