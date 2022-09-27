Заборона росіянам виїжджати з країни буде цілком правильною. Таку думку 24 каналу висловив американський політолог Раміс Юнус.

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Чому не треба випускати росіян за кордон

За його словами, замість того, щоб тікати, громадяни росії мали б намагатися щось змінити у своїй країні.

Не треба росіян випускати за кордон. Нехай вирішують проблеми всередині своєї країни. Вони привели цю заразу до влади, то хай самі з нею й розбираються,

– наголосив Юнус.

Він додав, багато росіян, які намагається виїхати, не є противниками путіна та його ідеології, а лише хочуть уникнути мобілізації.

"Навіщо вони будуть розносити це по світу? Серед них – велика кількість "засланих казачків", які потім будуть підіймати "рускій мір" в інших країнах", – зазначив політолог.

Що потрібно для загальнонародного бунту в росії

Юнус нагадав, що зараз дедалі частіше спалахують протести проти мобілізації.

Щоб це переросло в загальнонародний бунт, мобілізація має продовжуватися. Якщо оголосять ще й воєнний стан, то ситуація у росії ще більше погіршиться. Адже це означатиме повністю закриті кордони, а також примус за всіма напрямками,

– сказав політолог.

Такі процеси значним чином вплинуть на життя усіх росіян – і бідних, і багатих.

Мобілізація зачепить усіх росіян

"Якщо у перші місяці війна стосувалася тільки бідних людей, яких використовували як "гарматне м'ясо" на фронті, то з оголошенням мобілізації проблема торкнулася і представників малого та середнього бізнесу", – зазначив американський політолог.

Якщо ж у росії оголосять воєнний стан, тоді ці процеси зачеплять усіх без виключення росіян.

Тоді можуть спалахнути дуже масштабні бунти, почнуться "наїзди" на багатих. Це буде повернення у 90-ті роки,

– припустив Юнус.

Хто може очолити бунти

За словами американського політолога, у росії немає жодної опозиційної партії чи лідера, які б могли очолити протестний рух.

Ті, хто видає себе за опозицію, мають безпосереднє відношення до злочинів путіна. Тому вони несуть колективну відповідальність за все, що відбувається,

– сказав Юнус.

Він припустив, що лідерами бунту можуть стати генерали та інші військові, яким урветься терпець від свавілля кремлівського диктатора.

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