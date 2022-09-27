Перші мобілізовані – це смертники

Однак, через величезні втрати росії у війні перші мобілізовані можуть з'явитися на фронті вже найближчими днями. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, було цілком прогнозовано, що мобілізовані першої хвилі, незалежно від їхньої якості, віку та стану здоров'я, потраплять на фронт дуже швидко.

Я їх називаю смертниками, тому що у росії сьогодні катастрофа з особовим складом, немає ким поповнювати повсякденні втрати, яких зазнають російські війська. Тому вони мобілізованими у цю першу хвилю будуть просто затикати дірки, які ми постійно, щодня робимо в їхніх частинах,

– пояснив Жданов.

Відтак, не виключено, що вони з'являться у зоні бойових дій вже завтра – післязавтра, однак, як зауважив військовий експерт, це буде якісне "гарматне м'ясо". Інакше складно охарактеризувати їхній рівень підготовки та їхній рівень навченості для ведення бойових дій, тим паче в таких жорстких умовах.

Скільки людей росія може мобілізувати найближчим часом

Жданов припустив, що у найближчі тижні країна-агресорка зможе набрати до 100 тисяч осіб. Мова йде про спроможність зі всієї держави. Здебільшого там будуть ті, хто є ідеологічно налаштованим, або законослухняні – ті, що прийдуть, отримавши повістку.

Він додав, що така кількість мобілізованих буде фактично межею, адже всього російські частини можуть прийняти до 130 тисяч мобілізаційного резерву.

"Потім почнеться колапс в плані того, що людей не буде, куди дівати, або вони будуть змушені зробити зупинку, щоб цих розсортувати, відправити, а потім набирати наступну партію", – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов розповів, чого чекати від першої хвилі мобілізації: дивіться відео

Чи зможе росія забезпечити мобілізованих

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росії буде важко забезпечити навіть перших "мобіків". Лише деяким з тих, кого вже встигли набрати, видали форму. Однак є нюанс – попри те, що вже закінчується вересень, і стає все холодніше, російські "вояки" отримали літні комплекти одягу.

Крім того, вже закінчилися й сухпайки, тож більшості мобілізованих доведеться харчуватися за власний кошт та власними силами.