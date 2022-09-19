Отступать запрещено под страхом смерти: оккупанты расширяют "заградительные отряды"

После недавнего блестящего наступления Вооруженных Сил Украины россияне пытаются осуществить контратаки. Конечно, у них ничего не получается, однако командиры захватнических подразделений запрещают отступать своим воякам.

В своем телеграм-канале Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор оккупантов. В нем слышно, как командир захватнических подразделений запрещает отступать солдатам под страхом смерти.

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Россияне расширяют "заградительные отряды"

По информации ГУР, недавно путинские войска пытались осуществить контратаку в районе Бахмута. Так называемое наступление должна была провести 4-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса. Однако ВСУ достаточно быстро дали понять врагам, что им следует отступать.

Командиры захватчиков пытались остановить бегство с поля боя. На записи перехваченного разговора слышно, как один из руководителей российских подразделений говорит, что в случае самовольного отступления по солдатам откроют огонь тыловые "заградительные отряды".

Что такое заградительные отряды Это специальные воинские части. Их создают для того, чтобы предотвратить самовольное отступление подразделений. Впервые их стали использовать большевики в 20-х годах прошлого столетия.

Источник: Это специальные воинские части. Их создают для того, чтобы предотвратить самовольное отступление подразделений. Впервые их стали использовать большевики в 20-х годах прошлого столетия.Источник: Энциклопедия современной Украины

Страна-оккупант наследует все "лучшее" от советского союза. Руководители захватчиков, запрещая бежать от смерти своим солдатам, очевидно, ссылались на приказ командующего № 222.

Можно провести историческую аналогию со сталинским приказом № 227 от 28 июня 1942 года. В нем говорилось, что военнослужащим нужно стреляли в спину, чтобы те не могли отступить.

Дикарские порядки в российской армии

Напомним, недавно в очередной раз оказалось, что россияне "своих таки бросают". ГУР Минобороны сообщило, что российские медики отказываются лечить так называемых "добровольцев", раненных в Украине. Государство-агрессор использует своих солдат только как "пушечное мясо".

Кроме того, часто оккупанты так быстро пытаются убежать, что оставляют дорогое оружие на поле боя.

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