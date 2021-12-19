Запретили въезд на 3 года: в Украину не впустили известную российскую актрису

В Киев авиарейсом из Варшавы прилетела 32-летняя российская актриса, которую пограничники не впустили в Украину. Во время проверки оказалось, что россиянка нарушала порядок въезда в оккупированный Крым.

Пограничная служба также сообщает, что целью приезда в Украину было участие в съемках. Кроме того, что актрису не пустили на территорию нашего государства, она еще и получила запрет въезда на ближайшие три года.

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О ком может идти речь

Актриса вернулась обратным рейсом. Ее фамилии пограничники не называют.

В то же время издание Liga.net сообщило, что вероятно речь идет о Любви Резиной, девичья фамилия Баханкова.

Каких еще российских знаменитостей заворачивали пограничники

Российского актера Оскара Кучеру не пустили в Украину. На контрольно-пропускном пункте "Жуляны" ему запретили въезд на три года. Все из-за гастролей в оккупированном Крыму.

25-летнюю российскую поэтессу и автора проектов не впустили в Украину. В частности потому, что в 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Ей также запретили въезд в Украину на 3 года.

Российскую актрису театра и кино, вероятно Розу Хайруллину, задержали в аэропорту "Борисполь", когда та пыталась попасть в Украину. Женщина прилетела рейсом из Минска и во время оформления стало известно, что в 2020 году она посещала оккупированный Крым. Ей запретили въезд в страну на 3 года.

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