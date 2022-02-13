Запретили залетать в Украину: самолет из Португалии посадили в Кишиневе, а не в Киеве

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, который выполнял рейс Мадейра – Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Все потому, что лизингодатель запретил лететь в Украину.

Посадку запретил лизингодатель из Ирландии

Самолет UR-SQO должен был приземлиться в аэропорту "Борисполь" в 03:50 13 февраля. О том, что воздушное судно приземлится в Кишиневе, пассажирам сообщили за 2 часа до посадки в Киеве.

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В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.

Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев,

– рассказали в SkyUp.

Авиакомпания договорилась о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе. SkyUp поблагодарила посольство Украины в Молдове, которое сразу отреагировало на их запрос и скоординировало действия.

Самолету запретили посадку в Киеве: видео

Пассажиров отправят в Киев на автобусах

Теперь 175 пассажиров отправят домой на автобусах. Их обеспечивают водой и едой. Отметим, расстояние из молдавской столицы до украинской составляет 470 километров.

Пассажиры рейса рассказали, что в аэропорту Кишинева провели около 5 часов.

Смотрите видео из аэропорта Кишинева:

Кстати, первой авиакомпанией, которая запретила летать над Украиной из-за российской угрозы, является нидерландская KLM. Обычно она выполняла в Киев 2 рейса днем.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!