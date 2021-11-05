Шаптала рассказал, что Россия проводила вблизи границ с Украиной учения "Запад-2021". После завершения обучения технику не могут переместить в течение одних-двух суток.

Заметьте Беспилотник Bayraktar на Донбассе бил по оккупантам дважды, – СМИ

Идет возвращение войск в свои пункты постоянных дислокаций. То, что сказали, что они пошли ближе к границе – неправда. Они ушли вглубь своей территории,

– подчеркнул Шаптала.

По словам руководителя Генштаба, после завершения учений жизнь воинских частей не заканчивается. В дальнейшем происходит перемещение техники.

Вблизи границы с Украиной расположены несколько российских полигонов. Там также происходят перемещения.

"Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ, – такого нет", – заметил Шаптала.

ВСУ запросили данные разведки

Комментируя данные, которые опубликовали американские СМИ, Шаптала подчеркнул, что разведывательные данные берут из источников. Впоследствии осуществляют анализ ситуации. В дальнейшем идет планирование и выполнение задачи.

Узнав из СМИ эти данные, украинская сторона также запросили данные у разведки. Ситуацию оценили и пришли к выводу: ситуация контролируемая, наращивания военных усилий пока нет.

СМИ сообщили о наращивании войск на границе