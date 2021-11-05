Шаптала рассказал, что Россия проводила вблизи границ с Украиной учения "Запад-2021". После завершения обучения технику не могут переместить в течение одних-двух суток.
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Идет возвращение войск в свои пункты постоянных дислокаций. То, что сказали, что они пошли ближе к границе – неправда. Они ушли вглубь своей территории,
– подчеркнул Шаптала.
По словам руководителя Генштаба, после завершения учений жизнь воинских частей не заканчивается. В дальнейшем происходит перемещение техники.
Вблизи границы с Украиной расположены несколько российских полигонов. Там также происходят перемещения.
"Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ, – такого нет", – заметил Шаптала.
ВСУ запросили данные разведки
Комментируя данные, которые опубликовали американские СМИ, Шаптала подчеркнул, что разведывательные данные берут из источников. Впоследствии осуществляют анализ ситуации. В дальнейшем идет планирование и выполнение задачи.
Узнав из СМИ эти данные, украинская сторона также запросили данные у разведки. Ситуацию оценили и пришли к выводу: ситуация контролируемая, наращивания военных усилий пока нет.
СМИ сообщили о наращивании войск на границе
- Издание The Washington Post в октябре 2021 года сообщило, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной.
- В сообщении подчеркнули, что некоторые чиновники на правах анонимности заявили: передвижение войск происходит, как в апреле 2021 года.
- Кроме того, журналисты сообщили, что возобновление передвижения российских войск возле украинской границы произошло на фоне того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины.