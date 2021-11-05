Шаптала розповів, що Росія проводила поблизу кордонів з Україною навчання "Запад-2021". Після завершення навчання техніку не можуть перемістити упродовж однієї-двох діб.
Зауважте Безпілотник Bayraktar на Донбасі бив по окупантах двічі, – ЗМІ
Йде повернення військ у свої пункти постійних дислокацій. Те, що сказали, що вони пішли ближче до кордону – неправда. Вони пішли вглибину своєї території,
– наголосив Шаптала.
За словами керівника Генштабу, після завершення навчань життя військових частин не закінчується. Надалі відбувається переміщення техніки.
Поблизу кордону з Україною розташовані декілька російських полігонів. Там також відбуваються переміщення.
"Говорити, що йде нарощування зусиль біля наших кордонів, – такого немає", – зауважив Шаптала.
ЗСУ запросили дані розвідки
Коментуючи дані, які опублікували американські ЗМІ, Шаптала наголосив, що розвідувальні дані беруть з джерел. Згодом здійснюють аналіз ситуаці. Надалі йде планування та виконання завдання.
Дізнавшись зі ЗМІ ці дані, українська сторона також запросили дані у розвідки. Ситуацію оцінили і дійшли до висновку: ситуація – контрольована, нарощування військових зусиль наразі немає.
Новина доповнюється