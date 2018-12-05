15:18
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Запугивают нашу церковь и владык, - священник УПЦ МП прокомментировал допрос в СБУ

      57 Читати новину українською
      Патриарх Московского патриархата
      Патриарх Московского патриархата / Фото из открытых источников

      5 декабря на Ровненщине Служба Безопасности Украины вызвала на допрос 12 священнослужителей Московского патриархата.

      Об этом в прямом эфире сказал журналист 24 канала.

      Читайте также: Единая поместная церковь: Порошенко назвал цель Путина в Украине

      Их пригласили на допрос как свидетелей в связи с уголовным производством, которое расследуется по двум статьям Уголовного Кодекса – государственная измена и разжигание межконфессиональной розни.

      Сами священнослужители называют эти действия политически мотивированными.

      Допрос для того, чтобы запугать священников, наших владык. Нас заставляют принять участие в так называемом Объединительном соборе. Инкриминируются эти дела для того, чтобы запугать нашу церковь,
      – заявил протоиерей, секретарь Ровенской епархии УПЦ МП Александр Егоров.

      Видеокомментарий Александра Егорова:

      Напомним, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      сегодня , 15:00 Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      Артем Овдієнко 64
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сегодня , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 1041
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      сегодня , 14:00 Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна
      Сергій Лещенко 181
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сегодня , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 309
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:08
      Не считаю Россию агрессором – экс-замглавы ОБСЕ
       5 ноября , 09:19
      ПАСЕ: Тимошенко и Луценко необходимо официально признать политзаключенными
       21 февраля 2013 , 21:02 8
      Известный украинский тренер получил сообщение о подозрении в уголовном деле по договорному матчу
       2 сентября , 09:11
      810 км/ч – новый рекорд скорости на автомобиле
       15 октября , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук