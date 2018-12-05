Запугивают нашу церковь и владык, - священник УПЦ МП прокомментировал допрос в СБУ

5 декабря на Ровненщине Служба Безопасности Украины вызвала на допрос 12 священнослужителей Московского патриархата.

Об этом в прямом эфире сказал журналист 24 канала.

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Их пригласили на допрос как свидетелей в связи с уголовным производством, которое расследуется по двум статьям Уголовного Кодекса – государственная измена и разжигание межконфессиональной розни.

Сами священнослужители называют эти действия политически мотивированными.

Допрос для того, чтобы запугать священников, наших владык. Нас заставляют принять участие в так называемом Объединительном соборе. Инкриминируются эти дела для того, чтобы запугать нашу церковь,

– заявил протоиерей, секретарь Ровенской епархии УПЦ МП Александр Егоров.

Видеокомментарий Александра Егорова:

Напомним, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду. Правоохранители изъяли 75 экземпляров брошюры "УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ".