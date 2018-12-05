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      Залякують нашу церкву та владик, – священик Московського патріархату прокоментував допит в СБУ

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      Патріарх Московського патріархату
      Патріарх Московського патріархату / Фото з відкритих джерел

      5 грудня на Рівненщині Служба Безпеки України викликала на допит 12 священнослужителів Московського патріархату.

      Про це в прямому ефірі сказав журналіст 24 каналу.

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      Їх запрошено на допит як свідків згідно з кримінальним провадженням, яке розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу – державна зрада та розпалення міжконфесійної ворожнечі.

      Самі священнослужителі називють ці дії політично вмотивованими.

      Допит для того, щоб залякати священиків, наших владик. Нас примушують взяти участь в так званому Об’єднавчому соборі. Інкримінуються ці справи для того, щоб залякати нашу церкву,
      – заявив протоієрей, секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Олександр Єгоров.

      Відеокоментар Олександра Єгорова:

      Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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