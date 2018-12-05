Залякують нашу церкву та владик, – священик Московського патріархату прокоментував допит в СБУ
5 грудня на Рівненщині Служба Безпеки України викликала на допит 12 священнослужителів Московського патріархату.
Про це в прямому ефірі сказав журналіст 24 каналу.
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Їх запрошено на допит як свідків згідно з кримінальним провадженням, яке розслідується за двома статтями Кримінального Кодексу – державна зрада та розпалення міжконфесійної ворожнечі.
Самі священнослужителі називють ці дії політично вмотивованими.
Допит для того, щоб залякати священиків, наших владик. Нас примушують взяти участь в так званому Об’єднавчому соборі. Інкримінуються ці справи для того, щоб залякати нашу церкву,
– заявив протоієрей, секретар Рівненської єпархії УПЦ МП Олександр Єгоров.
Відеокоментар Олександра Єгорова:
Нагадаємо, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу. Правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".
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