Запугивание или повод для перевыборов: для чего Раде сокращение депутатов

Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине.

Политический эксперт Олег Петровец в прямом эфире 24 канала рассказал, что понимает, почему произошло сокращение количества нардепов с политтехнологической точки зрения.

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Он пояснил, что есть запрос общества по снижению количества народных избранников. Украинцы видят в лице депутата спесивого и надменного чиновника, который ничего не делает на своем месте, а только тянет деньги и богатеет.

Если кандидат идет и попадает в списки, то он где-то берет деньги. А чтобы взять деньги и попасть в ту власть, надо где-то их добыть и не всегда законным путем,

– добавил Олег Петровец.

Эксперт заявил, что в то же время, удовлетворяя общественный интерес, власть убивает сразу двух зайцев. Первый – это игра на рейтинге. Почему именно сейчас выносится этот вопрос, ведь он же лежал столько месяцев и мог быть вынесен раньше. Это был козырь, который вытягивается в любой момент, когда идет падение рейтинга.



Олег Петровец

Вторым он считает то, что нынешняя власть так пытается приструнить депутатов, которые начали поднимать голову в фракции. Эксперт объяснил, что не зря сейчас ходят слухи об осенних перевыборах. Однако для этого президенту нужно основание, и не только юридическое, но и социально важное, которое поддержит народ.

Олег Петровец заявил, что это может быть очень хорошим катализатором. Они изменят конституцию и, как следствие, должно произойти обновление не только системы, а и качественного состава депутатов.

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"Однозначно сейчас применяется как страшилка к тем депутатам, которые начали свысока относиться к своей работе, и к формирующимся группам. В том числе к тем мажоритарщикам, которые уже понимают, что пропорциональную систему утверждают на уровне Конституции и мажоритарка не нужна. Как следствие, они в список могут не попасть, потому что люди увидели эти вещи с собаками за коммуналку, высказывания, проституток в Раде. Они негативно отражаются на качественном составе депутатов и понимают, что их в список может никто не взять", – добавил Петровец.

Что предусматривает законопроект

В документе говорится о следующем:

Народных депутатов будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

Что такое пропорциональная система с открытыми списками?Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а конкретного кандидата от нее. Но это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.



Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга путем голосования за отдельного кандидата в списке партии.