Залякування чи привід для перевиборів: для чого Раді скорочення депутатів
Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні.
Політичний експерт Олег Петровець в прямому ефірі 24 каналу розповів, що розуміє, чому відбулося скорочення кількості нардепів з політтехнологічної точки зору.
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Він пояснив, що є запит суспільства щодо зниження кількості народних обранців. Українці бачать в особі депутата пихатого та зверхнього чиновника, який нічого не робить на своєму місці, а тільки тягне гроші та багатіє.
Якщо кандидат іде й потрапляє в списки, то він десь бере гроші. А щоб взяти гроші й потрапити в ту владу, треба десь їх добути й не завжди законним шляхом,
– додав Олег Петровець.
Експерт заявив, що водночас, задовольняючи суспільний інтерес, влада вбиває одразу двох зайців. Перший – це гра на рейтингу. Чому саме зараз виноситься це питання, адже воно ж лежало стільки місяців й могло бути винесено раніше. Це був козир, який витягується в будь-який момент, коли йде падіння рейтингу.
Олег Петровець
Другим він вважає те, що нинішня влада так намагається приструнити депутатів, які почали підіймати голову в фракції. Експерт пояснив, що не даремно зараз ходять чутки щодо осінніх перевиборів. Проте для цього президенту потрібна підстава й не лише юридична, а й соціально-важлива, яку підтримає народ.
Олег Петровець заявив, що це може бути дуже хорошим каталізатором. Вони змінять Конституцію і, як наслідок, повинно відбутися оновлення не лише системи, а і якісного складу депутатів.
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"Однозначно зараз застосовується, як страшилка до тих депутатів, які почали завищено відноситися до своєї роботи та до тих груп, які почали формуватися. В тому числі до тих мажоритарників, які вже розуміють, що пропорційну систему затверджують на рівні Конституції й мажоритарка не потрібна. Як наслідок, вони в список можуть не попасти, тому що люди побачили ці речі з собаками за комуналку, вислови, повії в Раді. Вони негативно відбиваються на якісному складі депутатів і розуміють, що їх в список може ніхто не взяти", – додав Петровець.
Що передбачає законопроєкт
У документі мовиться про наступне:
- Народних депутатів України буде не 450, а 300.
- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.
Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той підіймається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.
Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу шляхом голосування за окремого кандидата в списку партії.