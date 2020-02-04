Залякування чи привід для перевиборів: для чого Раді скорочення депутатів

Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні.

Політичний експерт Олег Петровець в прямому ефірі 24 каналу розповів, що розуміє, чому відбулося скорочення кількості нардепів з політтехнологічної точки зору.

Читайте також: Масових звільнень не буде, – політолог пояснив, що означає відставка Бабак

Він пояснив, що є запит суспільства щодо зниження кількості народних обранців. Українці бачать в особі депутата пихатого та зверхнього чиновника, який нічого не робить на своєму місці, а тільки тягне гроші та багатіє.

Якщо кандидат іде й потрапляє в списки, то він десь бере гроші. А щоб взяти гроші й потрапити в ту владу, треба десь їх добути й не завжди законним шляхом,

– додав Олег Петровець.

Експерт заявив, що водночас, задовольняючи суспільний інтерес, влада вбиває одразу двох зайців. Перший – це гра на рейтингу. Чому саме зараз виноситься це питання, адже воно ж лежало стільки місяців й могло бути винесено раніше. Це був козир, який витягується в будь-який момент, коли йде падіння рейтингу.



Олег Петровець

Другим він вважає те, що нинішня влада так намагається приструнити депутатів, які почали підіймати голову в фракції. Експерт пояснив, що не даремно зараз ходять чутки щодо осінніх перевиборів. Проте для цього президенту потрібна підстава й не лише юридична, а й соціально-важлива, яку підтримає народ.

Олег Петровець заявив, що це може бути дуже хорошим каталізатором. Вони змінять Конституцію і, як наслідок, повинно відбутися оновлення не лише системи, а і якісного складу депутатів.

Цікаво! Земельна ніч: Арахамія розповів, коли Рада проголосує за ринок землі

"Однозначно зараз застосовується, як страшилка до тих депутатів, які почали завищено відноситися до своєї роботи та до тих груп, які почали формуватися. В тому числі до тих мажоритарників, які вже розуміють, що пропорційну систему затверджують на рівні Конституції й мажоритарка не потрібна. Як наслідок, вони в список можуть не попасти, тому що люди побачили ці речі з собаками за комуналку, вислови, повії в Раді. Вони негативно відбиваються на якісному складі депутатів і розуміють, що їх в список може ніхто не взяти", – додав Петровець.

Що передбачає законопроєкт

У документі мовиться про наступне:

Народних депутатів України буде не 450, а 300.

Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той підіймається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.



Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу шляхом голосування за окремого кандидата в списку партії.