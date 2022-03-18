Запущена горячая линия: за ней можно узнать о военнопленных и пропавших без вести
Национальное информационное бюро запустило горячую линию. С ее помощью можно узнать о военнопленных, а также пропавших без вести в Украине.
О запуске горячей линии сообщается на сайте Национального информационного бюро, передает 24 канал.
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На горячую линию можно позвонить из любой страны мира
Так, с 17 марта начала свою работу горячая линия по поиску военнопленных и пропавших без вести.Ее номера: 1648 и (044) 287-81-65.
Кроме того, сообщается, что горячая линия будет работать в мессенджерах.
Сотрудники Национального информационного бюро, о котором накануне объявила Ирина Верещук, получают списки:
- военнопленных Украины,
- военнопленных России,
- украинских гражданских заложников.
Их формируют согласно информации, предоставленной украинскими органами государственной власти, а также гражданами.
Именно Национальное информационное бюро призвано структурировать информацию о военнопленных, больных и пропавших без вести лицах, а также погибших с обеих сторон. Посредником выступает Международный комитет Красного Креста. В дальнейшем полученные сведения будут передавать семьям, а также используются для обмена пленными.
Также уже заработал сайт НИБ. На нем также появилась форма для поиска человека по данным, имеющимся в бюро.
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