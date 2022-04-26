Запущенные Россией ракеты пролетели над блоками 3 украинских АЭС, – Зеленский

Последствия Чернобыльской аварии в 1986 году должны были стать уроком для россиян. Однако оказалось, что они совершенно не понимают базовых принципов ядерной безопасности.

Об этом в вечернем обращении к украинцам отметил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что о той катастрофе должны рассказывать в российских школах ежегодно 26 апреля, как это делают во всем цивилизованном мире, сообщает 24 канал.

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Россияне пренебрегают принципами ядерной безопасности

По словам Зеленского, Россия не усвоила базовые уроки и продолжает терроризировать весь мир, пристреливаясь к украинским энергоблокам.

Только за последние сутки российские оккупанты запустили три ракеты против Украины. Все они пролетели непосредственно над блоками атомных станций:

над Запорожской,

над Хмельницкой,

над Южно-Украинской АЭС.

Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов,

– прокомментировал сегодняшние выстрелы Зеленский.

Он добавил, что россияне не отдают себе отчет, что такое Чернобыль и ядерная безопасность в целом.

Вечернее обращение Зеленского за 26 апреля: смотрите видео