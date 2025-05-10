Россия уже дважды атаковала Украину своей разработкой – баллистической ракетой "Орешник". Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, оба раза были экспериментальным использованием.

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Какой выбор встал перед Путиным

Впервые Россия запустила "Орешник" в ноябре 2024 года по Днепру. Впрочем ракета была без взрывчатого вещества. Второй пуск был неудачным и вообще не долетел. В общем говорится о баллистической ракете среднего радиуса действия. Ее собирают из нескольких вариантов баллистических межконтинентальных ракет. Она может преодолеть расстояние 5 – 6 тысяч километров.

Это оружие находится на экспериментальной стадии. Однако, сейчас больше рассматривают его военно-дипломатическую составляющую. Мы видели, как вел себя Владимир Путин, когда объявлял так называемое "перемирие". Впервые он это сделал, чтобы показать свои якобы гуманитарные предложения.

Трехдневное "перемирие" имело целью обеспечить спокойствие на время на время проведения парада ко Дню победы. Сейчас российский диктатор перед сложным выбором.

За эти 3 дня были нарушения прежде всего на суше. Ситуацию в воздухе и в море можно нарастить и реализовать. Теперь вспомним, что предлагала Украина с самого начала – прекращения огня в море и в воздухе,

– отметил Игорь Романенко.

Теперь Киев снова заговорил о 30-дневном перемирии, чем выбил из-под ног Путина все планы о пропагандистском характере прекращения огня. Теперь он не сможет сказать, что это якобы Украина нарушает договоренности и не хочет о чем-то договариваться.

Более того, есть заявление европейских лидеров, а также позиция США. Все они требуют прекращения огня на 30 дней. В противном случае они готовы говорить об обеспечении нашего государства техникой, финансами. Уже приезжали начальники генеральных штабов, поэтому ведется работа в военном направлении.

Путин сейчас в сложной ситуации. С одной стороны, он подготовил не только "Орешник", а самолеты стратегические авиации, вышли корабли, то есть он дальше продолжает готовиться нанести массированный удар. Но так разрушит все подходы, которые рисовал,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Очевидно, что ядерного оружия не будет. Сам диктатор признал, что для решения этого вопроса хватит того вооружения, которое есть. Поэтому следующие дни будут иметь принципиальное значение.

Напомним, российские пропагандистские ресурсы написали о якобы подготовке к удару "Орешником". Они утверждают, что Путин отдал приказ на избрание целей. Кроме этого, традиционно обвиняют Украину в нарушении договоренностей и атаках.