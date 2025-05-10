Росія вже двічі атакувала Україну своєю розробкою – балістичною ракетою "Орешник". Як розповів 24 Каналу військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, обидва рази були експериментальним використанням.

До теми "Орешник" теоретично може полетіти, Україна заздалегідь знатиме про цей пуск, – ЦПД

Який вибір постав перед Путіним

Вперше Росія запустила "Орешник" у листопаді 2024 року по Дніпру. Втім ракета була без вибухової речовини. Другий пуск був невдалим і взагалі не долетів. Загалом мовиться про балістичну ракету середнього радіуса дії. Її збирають із декількох варіантів балістичних міжконтинентальних ракет. Вона може подолати відстань 5 – 6 тисяч кілометрів.

Ця зброя перебуває на експериментальній стадії. Однак, зараз більше розглядають її воєнно-дипломатичну складову. Ми бачили, як поводився Владімір Путін, коли оголошував так зване "перемир'я". Вперше він це зробив, щоб показати свої нібито гуманітарні пропозиції.

Триденне "перемир'я" мало на меті забезпечити спокій на час проведення параду до Дня перемоги. Зараз російський диктатор перед складним вибором.

За ці 3 були порушення найперше на суходолі. Ситуацію у повітрі та в морі можна наростити та реалізувати. Тепер згадаймо, що пропонувала Україна з самого початку – припинення вогню у морі та в повітрі,

– зауважив Ігор Романенко.

Тепер Київ знову заговорив про 30-денне перемир'я, чим вибив з-під ніг Путіна всі плани про пропагандистський характер припинення вогню. Тепер він не зможе сказати, що це нібито Україна порушує домовленості та не хоче про щось домовлятися.

Ба більше, є заява європейських лідерів, а також позиція США. Всі вони вимагають припинення вогню на 30 днів. В іншому випадку вони готові говорити про забезпечення нашої держави технікою, фінансами. Уже приїжджали начальники генеральних штабів, тому ведеться робота у військовому напрямку.

Путін зараз у складній ситуації. З одного боку, він підготував не тільки "Орешник", а літаки стратегічні авіації, вийшли кораблі, тобто він далі продовжує готуватися завдати масованого удару. Але так зруйнує усі підходи, які малював,

– підкреслив Ігор Романенко.

Очевидно, що ядерної зброї не буде. Сам диктатор визнав, що для розв'язання цього питання вистачить того озброєння, яке є. Тому наступні дні матимуть принципове значення.

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси написали про нібито підготовку до удару "Орешником". Вони стверджують, що Путін віддав наказ на обрання цілей. Крім цього, традиційно звинувачують Україну у порушенні домовленостей та атаках.