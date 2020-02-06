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      Запуск канала для оккупированных территорий: Бородянский сообщил интересные детали

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      Глава Минкульта Владимир Бородянский / telekritika.ua

      Украинский телеканал иновещания UATV 13 января прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакции. Зато правительство решило запустить новый телеканал для оккупированных территорий.

      Эти действия в программе "Что это было" на 24 канале прокомментировал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

      Интересно! Есть большая разница, – Бородянский о поездках спортсменов и артистов в РФ

      Он подчеркнул, что UATV с 2016 года потратил 620 миллионов. Это – немалые деньги, поэтому министр спросил руководителей канала, какая у них аудитория и сколько зрителей их смотрит. Однако на этот простой вопрос не было ответа.

      Мы выяснили, что человек смотрит этот канал в среднем 6,5 минут в месяц. По нашим оценкам, живая аудитория, которая включает и смотрит этот канал, измеряется десятками тысяч. По сравнению с затратами на него – это очень мало,
      – пояснил чиновник.

      И добавил, что вещание на временно оккупированных территориях является очень важным. Поэтому украинское телевещание, которое планируют там запустить, будет покрывать 80% населения.

      Бородянский отметил, что министерство договорилось практически со всеми украинскими медиагруппами о предоставлении премьерного контента для этого канала. Медиагруппа "Украина", например, передаст ему право на трансляцию всех футбольных матчей, в том числе "Шахтера".

      "Мы намерены запустить канал 15 февраля, но понимаем сейчас, что не успеваем. Поэтому планируем, что это будет с 1 марта. Название, лицо канала – это все в процессе", – заверил министр.

      Карта окупованих територій
      Карта временно оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

      О развитии крымскотатарской культуры

      Он подчеркнул, что важной является история и с крымскотатарским каналом, из-за которой министерство критиковали. Бородянский сообщил, что происходит активное сотрудничество с Меджлисом – чтобы работа канала ATR была прозрачной и эффективной.

      Ранее владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что медиа находится на грани закрытия. Все из-за проблем с финансированием, в частности, из государственного бюджета. Бородянский в который раз заверил, что в 2020 году проблем с финансированием телеканала не будет.

      Что известно о телеканале ATR?ATR является первым крымскотатарским телеканалом, основанным еще в 2006 году. Ведет свое вещание на крымскотатарском, русском и украинском языках. В 2015 году прекратил вещание, поскольку оккупанты отказались выдавать ему лицензию, и впоследствии восстановил его из Киева.

      Среди прочих на канале работали такие известные журналисты, как Айдер Муждабаев, Роман Скрыпин или Аркадий Бабченко.

      "Мы с Украинским культурным фондом работаем над созданием различных программ для развития крымскотатарской культуры и языка. Есть много элементов, которые позволяют нам развивать украинское культурное пространство и информпространство на оккупированных территориях", – подытожил он.

      К слову, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал, что продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Крымские татары Журналисты Аннексия Крыма Новости Крыма Медиа Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский Новости Украины
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