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      Запуск каналу для окупованих територій: Бородянський повідомив цікаві деталі

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      Очільник Мінкульту Володимир Бородянський / telekritika.ua

      Український телеканал іномовлення UATV 13 січня припинив роботу англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій. Натомість уряд вирішив запустити новий телеканал для окупованих територій.

      Ці дії у програмі "Що це було" на 24 каналі прокоментував міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

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      Він підкреслив, що UATV з 2016 року витратив 620 мільйонів. Це – чималі гроші, тож міністр запитав керівників каналу, яка у них аудиторія та скільки глядачів їх дивиться. Проте на це просте питання не було відповіді.

      Ми з'ясували, що людина дивиться цей канал в середньому 6,5 хвилин на місяць. За нашими оцінками, жива аудиторія, яка включає і дивиться цей канал, вимірюється десятками тисяч. У порівнянні з витратами на нього – це дуже мало,
      – пояснив чиновник.

      Й додав, що мовлення на тимчасово окуповані території є дуже важливим. Тож українське телемовлення, яке планують там запустити, покриватиме 80% населення.

      Бородянський зауважив, що міністерство домовилося практично з усіма українськими медіагрупами про надання прем'єрного контенту для цього каналу. Медіагрупа "Україна", наприклад, передасть йому право на трансляцію всіх футбольних матчів, зокрема "Шахтаря".

      "Ми мали намір запустити канал 15 лютого, але розуміємо зараз, що не встигаємо. Тож плануємо, що це буде з 1 березня. Назва, обличчя каналу – це все в процесі", – запевнив міністр.

      Карта окупованих територій
      Мапа тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

      Про розвиток кримськотатарської культури

      Він підкреслив, що важливою є історія й з кримськотатарським каналом, через який міністерство критикували. Бородянський повідомив, що відбувається активна співпраця з Меджлісом – аби робота каналу ATR була прозорою і ефективною. 

      Раніше власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що медіа перебуває на межі закриття. Все через проблеми з фінансуванням, зокрема, з державного бюджету. Бородянський вкотре запевнив, що у 2020 році проблем з фінансування телеканалу не буде.

      Що відомо про телеканал ATR?ATR є першим кримськотатарським телеканалом, заснованим ще у 2006 році. Веде своє мовлення кримськотатарською, українською та російською мовами. У 2015 році припинив мовлення, оскільки окупанти відмовилися видавати йому ліцензію, та згодом відновив його з Києва.

      Серед інших на каналі працювали такі відомі журналісти, як Айдер Муждабаєв, Роман Скрипін чи Аркадій Бабченко.

      "Ми з Українським культурним фондом працюємо над створенням різних програм для розвитку кримськотатарської культури та мови. Є багато елементів, які дозволяють нам розвивати український культурний простір та інформпростір на окупованих територіях", – підсумував він.

      До слова, раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський анонсував, що продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту Медіа Новини політики Новини Криму Анексія Криму Журналісти Кримські татари
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