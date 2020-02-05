Є велика різниця, – Бородянський про поїздки спортсменів та артистів в РФ

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський вважає, що поїздка українських спортсменів на змагання в РФ відрізняється від, наприклад, поїздки артистів. Адже міжнародні федереції проводять там чемпіонати, які є рейтинговими.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі.

Зверніть увагу! Російські актори намагались потрапити до України: деталі скандалу

Міністр підкреслив: через те, що такі змагання є рейтинговими, спортсмени, які на неї не їдуть, втрачають очки у загальному заліку. Міністр вважає, що це – міжнародне питання, а не лише України та Росії.

Міжнародній спільноті треба визначитись, як з цим бути: коли країна, яка напала на іншу, проводить в себе спортивні події. А країна, яка виборює свою незалежність, для того, щоб брати участь в чемпіонатах світу, повинна їздити,

– вважає Бородянський.

На його думку, їздити чи не їздити на змагання в Росію – це не тільки вибір спортсмена, так побудована система отримання очок, і це важлива різниця. "Натомість музиканти їздити на гастролі до РФ не повинні. Адже така поїздка є нормуванням відносин з агресором. Я проти такого нормування", – заявив Бородянський. Проте зазначив, що створення каральних інструментів не передбачає.

Зазначимо, що нещодавно в Україну стали в'їжджати артисти, які відвідували Крим, та на яких поширювалися санкції СБУ. Один з гучних прикладів – приїзд шведського виконавця Dr. Alban.

Скандал із Dr. Alban: що відомо? На початку року шведський співак Dr. Alban в Україні взяв участь у новорічному шоу "Вечірнього кварталу", однак раніше виступав в анексованому Росією Криму. Через це виконавцю заборонили в'їзд в Україну. Однак за співака заступився Президент України Володимир Зеленський. Принаймні так спочатку повідомив сам виконавець в інстаграмі, але потім свій допис видалив.



Прикордонники заявили, що рішення пускати виконавця в Україну чи ні приймають лише вони. Згодом СБУ надала офіційне роз'яснення: виявляється, що Служба безпеки щодо відвідин анексованого Криму перевіряє лише артистів-громадян РФ.

Ведучий Сергій Лещенко запитав Бородянського, чи є у Мінкульту певне політичне рішення, як діяти у таких випадках. "Ми діємо в межах своєї компетенції, це – не наша компетенція. За це відповідає СБУ", – відповів чиновник.