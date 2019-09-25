Запуск реформы прокуратуры: Рябошапка обещает масштабные изменения

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры. Все прокуроры и следователи органов прокуратуры, которые хотят работать по новым правилам, должны пройти аттестацию.

Первыми пройдут аттестацию прокуроры ГПУ.

Стоит знать: Реформа ГПУ продлится до двух лет, – Рябошапка

По словам Рябошапки, целью реформы является создание новых стандартов работы прокуроров, которые должны отвечать ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов.

Убежден, что профессиональные и добросовестные прокуроры – а их немало – присоединятся к работе обновленной прокуратуры,

– надеется генпрокурор.

Важно: Люстрированные прокуроры времен Януковича возобновились и отсудили почти по миллиону гривен

Каких изменений ждать украинцам от реформы прокуратуры?

В последнее время у украинского общества больше всего претензий к работе правоохранителей. Поэтому действующий парламент отреагировал на них и принял реформу прокуратуры. Теперь дело за реализацией.



Теперь всех работников ждет переаттестация. И ответственность за эту перезагрузку несет лично генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Помогать проводить переаттестацию будут международные партнеры.



Действующих прокуроров оценят по критериям профессионализма и добродетели. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуальной оценки качества работы.