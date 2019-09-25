Запуск реформи прокуратури: Рябошапка обіцяє масштабні зміни

25 вересня набув чинності закон про реформу органів прокуратури. Всі прокурори і слідчі органів прокуратури, які хочуть працювати за новими правилами, мають пройти атестацію.

Першими пройдуть атестацію прокурори ГПУ.

Варто знати: Реформа ГПУ триватиме до двох років, – Рябошапка

За словами Рябошапки, метою реформи є створення нових стандартів роботи прокурорів, що повинні відповідати очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів.

Переконаний, що професійні та доброчесні прокурори – а їх чимало – долучаться до роботи оновленої прокуратури,

– сподівається генпрокурор.

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Яких змін чекати українцям від реформи прокуратури?Останнім часом в українського суспільства найбільше претензій до роботи правоохоронців. Тож чинний парламент відреагував на них і ухвалив реформу прокуратури. Тепер справа за реалізацією.



Тепер на всіх працівників чекає переатестація. І відповідальність за це перезавантаження несе особисто генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Допомагатимуть проводити переатестацію міжнародні партнери.



Діючих прокурорів оцінять за критеріями професіоналізму і чесноти. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року, і атестовані прокурори працюватимуть на основі індивідуального оцінювання якості роботи.