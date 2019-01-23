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      Запуск "Северного потока-2" грозит Украине новым нападением России: заявление вице-премьера

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      Строительство "Северного потока-2" грозит Украине и всей Европе
      Строительство "Северного потока-2" грозит Украине и всей Европе / Фото из открытых источников

      Украина не видит готовности остановить строительство "Северного потока-2" в европейских столицах, несмотря на все предостережения США, Польши и других его противников. После реализации строительства газопровода Россия может прекратить транзит газа по территории Украины, и это станет приглашением Москве к новому нападению на нашу страну.

      Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Укринформ.

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      "Я боюсь, что "Северный поток-2" будет построен. К сожалению, аргументы Украины, Польши, стран Балтии не воспринимаются в других столицах. Жаль, что даже предложение Европейской комиссии применять для подводных газопроводов такие же правила, как сейчас применяются для сухопутных, не одобряет Европейский совет", – отметила она.

      Чиновница поблагодарила США за их четкую позицию относительно недопустимости воплощения этого российского проекта. Вместе с тем она отметила, что вряд ли заявления и действия Вашинтон способны сейчас остановить его строительство.

      Вопрос в том, когда он будет построен. И удастся ли в процессе его воплощения достичь с Россией и ЕС соглашения о транзите через Украину. Если транзита не будет – это будет прямым приглашением Российской Федерации к еще одному полномасштабному вооруженному нападению на Украину,
      – отметила Климпуш-Цинцадзе.

      Вице-премьер добавила, что Украина понимает все угрозы, поэтому и согласилась на трехсторонние переговоры с ЕС и Россией, которые состоялись в понедельник, 21 января. Тогда, РФ заявила, что правила Евросоюза не распространяются на Украину, хотя и ЕС, и Киев настаивают именно на таком подходе.

      "Я думаю, главное, что мы услышали вчера в этих переговорах – что Россия будет готова их продолжить только после мая. Это свидетельствует о том, что Россия имеет большие надежды на президентские выборы в Украине. Думаю, всем надо очень-очень серьезно воспринять этот сигнал", – сказала чиновница.

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      По ее словам, Москва хочет получить президента, с которым можно будет договориться на российских условиях.

      Все это означает, к сожалению, что Россия не собирается честно играть по правилам после построения "Северного потока-2", и она будет использовать его как рычаг воздействия против Европы, так как использовала вопрос газа десятилетиями против Украины. Это должно отрезвить наших коллег в ЕС,
      – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

      В связи с этим, представительница Украины призвала европейских партнеров осознать угрозы сейчас, пока газопровод еще не построен, и пока еще не поздно.

      Напомним, накануне министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Газовый конфликт Новости России Газ Европа Еврокомиссия Евросоюз Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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