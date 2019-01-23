Чому реалізація "Північного потоку-2" загрожує Україні новим нападом Росії: заява віце-прем'єра

Україна не бачить готовності зупинити побудову "Північного потоку-2" у європейських столицях, попри усі застереження США, Польщі та інших його противників. Після реалізації будівництва газопроводу Росія може припинити транзит газу територією України, і це стане запрошенням Москві до нового нападу на нашу державу.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Укрінформ.

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"Я боюся, що "Північний потік-2" буде побудований. На жаль, аргументи України, Польщі, країн Балтії не сприймаються в інших столицях. Шкода, що навіть пропозицію Європейської комісії застосовувати для підводних газогонів такі самі правила, як зараз застосовуються для суходольних, не схвалює Європейська рада", – зазначила вона.

Чиновниця подякувала США за їхню чітку позицію щодо недопустимості втілення цього російського проекту. Водночас, вона зауважила, що навряд чи заяви та дії Вашинтону здатні зараз зупинити його будівництво.

Питання полягає у тому, коли він буде побудований. І чи вдасться у процесі його втілення досягнути з Росією і ЄС угоди щодо транзиту через Україну. Якщо транзиту не буде – це буде прямим запрошенням Російській Федерації до ще одного повномасштабного збройного нападу на Україну,

– наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр додала, що Україна розуміє усі загрози, тому й погодилася на тристоронні переговори з ЄС та Росією, які відбулися у понеділок, 21 січня. Тоді, РФ заявила, що правила Євросоюзу не розповсюджуються на Україну, хоча і ЄС, і Київ наполягають саме на такому підході.

"Я думаю, основне, що ми почули вчора у цих перемовинах – що Росія буде готова їх продовжити лише після травня. Це свідчить про те, що Росія має великі сподівання на президентські вибори в Україні. Думаю, всім треба дуже-дуже серйозно сприйняти цей сигнал", – сказала чиновниця.

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За її словами, Москва хоче отримати президента, з яким можна буде домовитися на російських умовах.

Все це означає, на жаль, що Росія не збирається чесно грати за правилами після побудови "Північного потоку-2", і вона буде використовувати його як важіль впливу проти Європи, так як використовувала питання газу десятиріччями проти України. Це має протверезити наших колег у ЄС,

– підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

У зв'язку з цим, представниця України закликала європейських партнерів усвідомити загрози зараз, доки газопровід ще не збудований, і поки ще не пізно.

Нагадаємо, напередодні міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер заявив, що уряд його країни не має правових підстав для втручання в будівництво "Північного потоку-2" та закликав не заважати його будівництву.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.