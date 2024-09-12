Баллистика из КНДР уже давно убивает украинцев и уничтожает их города. На днях в СМИ появилась информация о новых поставках северокорейских снарядов в Россию.
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Прямая угроза миру
В МИД Украины осудили запуск КНДР баллистических ракет
"Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире", – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что Северная Корея сознательно держит курс на дестабилизацию, частью которой является оказание военной помощи стране-агрессору.
Украина призывает мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ и добиться отказа от агрессивных действий,
– говорится в заявлении.
Кроме того, в МИД сообщили о намерении во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратиться с воззванием к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе.
Напомним, что недавно подтвердились данные о передаче Ираном России баллистических ракет.