Запустил счетчик: экс-глава МИД спрогнозировал, чем обернется самая большая ошибка Путина

Владимир Путина намерен продолжать войну по крайней мере, пока не захватит всю Донецкую область. Однако ему не хватает средств, поэтому он пытается получить их от российских олигархов. Они могут согласиться отдать деньги, однако это рискованный шаг для Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, объяснив, какая ситуация сейчас сложилась в России во всех сферах. Также он предположил, чем для Путина может обернуться давление на российских миллиардеров.

Пойдут ли российские миллиардеры на уступки Путину?

Огрызко отметил, что признаком того, что Россия находится в очень сложной ситуации, является то, что Владимир Путин инициировал разговор с российскими миллиардерами. Во время встречи он четко и ясно сказал, что в 1990-е годы они нахватали за бесценок активов, а теперь пришло время отдавать долги. Иначе, если они не отдадут сами, у них эти средства заберут.

Стоит знать. Двое российских миллиардеров уже откликнулись на призыв Кремля. Бизнесмен Сулейман Керимов сказал Путину, что готов предоставить 100 миллиардов рублей. Также может сделать соответствующие взносы металлургический магнат Олег Дерипаска.

"Путин сейчас начнет трясти этих миллиардеров, как грушу, и деньги будут падать. Однако ему надо учесть важный момент. Это люди умеют считать деньги, и если они сейчас отдадут один миллиард, то пройдет совсем немного времени, и может когда Путина уже не будет у власти, они вернут уже два миллиарда", – предположил экс-министр иностранных дел.

Российские власти, по мнению Огрызко, вынуждены пойти на такие шаги, из-за того, что ситуация в стране очень плохая. В частности, на фронте у россиян нет продвижений, а Украина за последние недели вернула 470 квадратных километров территории на Юге.

Также введенный в Москве запрет интернета привел к тому, что у мелкого и среднего бизнеса произошло резкое падение доходов. Все это приведет, по его мнению, к уменьшению доходной части российского бюджета.

А если посмотреть на то, что происходит в крупном бизнесе, то ситуация критическая. Поэтому у Путина сейчас нет никакого другого выбора, как трясти свое окружение, чтобы хоть как-то закрывать дыры,

– объяснил Владимир Огрызко.

Однако, по словам дипломата, Путин делает самую большую ошибку, потому что можно забирать деньги у тех, кто держит условную парикмахерскую или магазинчик, но нельзя забирать деньги у тех, кто держит отрасли промышленности. Это может привести к брожению в среде миллиардеров, которое будет угрожать Кремлю.

Поэтому Путин, по словам экс-главы МИД, запустил счетчик, и теперь вопрос только в том, как быстро начнет все отматываться назад. Ведь чем сильнее российская власть будет давить на миллиардеров, тем быстрее они найдут способ, как от нее избавиться.

