Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, пояснивши, яка ситуація наразі склалася в Росії в усіх сферах. Також він припустив, чим для Путіна може обернутися тиск на російських мільярдерів.

Чи підуть російські мільярдери на поступки Путіну?

Огризко зауважив, що ознакою того, що Росія перебуває у дуже складній ситуації, є те, що Володимир Путін ініціював розмову з російськими мільярдерами. Під час зустрічі він чітко і ясно сказав, що у 1990-ті роки вони нахапали за безцінь активів, а тепер прийшов час віддавати борги. Інакше, якщо вони не віддадуть самі, у них ці кошти заберуть.

Варто знати. Двоє російських мільярдерів вже відгукнулися на заклик Кремля. Бізнесмен Сулейман Керімов сказав Путіну, що готовий надати 100 мільярдів рублів. Також може зробити відповідні внески металургійний магнат Олег Дерипаска.

"Путін зараз почне трясти цих мільярдерів, як грушу, і гроші будуть падати. Однак йому треба врахувати важливий момент. Це люди вміють рахувати гроші, і якщо вони зараз віддадуть один мільярд, то мине зовсім небагато часу, і можливо, коли Путіна вже не буде при владі, вони повернуть вже два мільярди", – припустив ексміністр закордонних справ.

Російська влада, на думку Огризка, змушена піти на такі кроки, через те що ситуація в країні дуже погана. Зокрема, на фронті у росіян немає просувань, а Україна за останні тижні повернула 470 квадратних кілометрів території на Півдні.

Також запроваджена в Москві заборона інтернету призвела до того, що у дрібного і середнього бізнесу відбулось різке падіння прибутків. Все це призведе, на його думку, до зменшення дохідної частини російського бюджету.

А якщо подивитися на те, що відбувається у великому бізнесі, то ситуація критична. Тому у Путіна зараз немає жодного іншого вибору, як трясти своє оточення, щоб хоч якось закривати дірки,

– пояснив Володимир Огризко.

Однак, за словами дипломата, Путін робить найбільшу помилку, тому що можна забирати гроші у тих, хто тримає умовну перукарню чи магазинчик, але не можна у тих, хто тримає галузі промисловості. Це може призвести до бродіння у середовищі мільярдерів, яке загрожуватиме Кремлю.

Тому Путін, за словами ексглави МЗС, запустив лічильник, і тепер питання тільки у тому, як швидко почне все відмотуватися назад. Адже чим сильніше російська влада тиснутиме на мільярдерів, тим швидше вони знайдуть спосіб, як її позбавитися.

Що відомо про тиск Путіна на російських мільярдерів?