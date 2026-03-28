Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що немає нічого дивного в тому, що там почали тиснути на олігархів. В Росії виникли серйозні проблеми з бюджетом. Тепер там гарячково намагаються з цього виплутатися.
Які проблеми виникли в Росії?
За словами Загороднього, в Росії розраховували, що дефіцит федерального бюджету перебуватиме на рівні 3,8 трильйона рублів. Однак там вже дійшли до цих показників. Їм доведеться щось робити.
Вони намалювали нереалістичний бюджет. За 2 місяці фактично добралися до дефіциту. Тепер їм треба скорочувати витрати. Якщо ж вони почнуть це робити, то буде катастрофа для російської економіки. Там все тримається на державних закупівлях. Витрати й так вже порізали,
– зазначив Загородній.
Звісно, Росія могла б розібратися з проблемами, якби завершила війну в Україні. Але, судячи з усього, там ніхто не збирається на це йти. А сама економіка Росії фактично опинилася в стагфляції, коли інфляція росте, а сама економіка падає.
- Російський диктатор Путін знову придумує різні неадекватні причини, чому він вирішив напасти на Україну. Цього разу він почав розповідати, що окупанти "борються за Росію", щоб "жити на своїй землі".
- В ніч на 28 березня відбулася атака на російське місто Чапаєвськ у Самарській області. За попередніми даними, вдалося ушкодити військовий завод "Промсинтез". Удар могли завдати за допомогою ракет "Фламінго".
- Також українські дрони атакували російський Ярославль. Під ударом міг опинитися тамтешній НПЗ. Але поки немає інформації про наслідки ударів.