Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що немає нічого дивного в тому, що там почали тиснути на олігархів. В Росії виникли серйозні проблеми з бюджетом. Тепер там гарячково намагаються з цього виплутатися.

Які проблеми виникли в Росії?

За словами Загороднього, в Росії розраховували, що дефіцит федерального бюджету перебуватиме на рівні 3,8 трильйона рублів. Однак там вже дійшли до цих показників. Їм доведеться щось робити.

Вони намалювали нереалістичний бюджет. За 2 місяці фактично добралися до дефіциту. Тепер їм треба скорочувати витрати. Якщо ж вони почнуть це робити, то буде катастрофа для російської економіки. Там все тримається на державних закупівлях. Витрати й так вже порізали,

– зазначив Загородній.

Звісно, Росія могла б розібратися з проблемами, якби завершила війну в Україні. Але, судячи з усього, там ніхто не збирається на це йти. А сама економіка Росії фактично опинилася в стагфляції, коли інфляція росте, а сама економіка падає.

