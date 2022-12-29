Об этом предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Украинцев призывают не выходить из укрытий до конца тревоги, ведь враг опасен и действует коварно.

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Виталий Ким предупредил украинцев об атаке дронами-камикадзе

С самого утра 29 декабря на всей территории страны продолжается воздушная тревога. Враг массированно атаковал территорию нашего государства ракетами.

Около 10 утра глава Николаевской ОВА сообщил об еще одной опасности. оккупанты запустили беспилотники "Шахиды" с северного направления.