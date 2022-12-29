Про це попередив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Українців закликають не виходити з укриттів до кінця тривоги, адже ворог небезпечний та діє підступно.

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Віталій Кім попередив українців про атаку дронами-камікадзе

Від самого ранку 29 грудня по всій території країни триває повітряна тривога. Ворог масовано атакував територію нашої держави ракетами.

Близько 10 ранку очільник Миколаївської ОВА повідомив про ще одну небезпеку. Окупанти запустили безпілотники "Шахіди" з північного напрямку.