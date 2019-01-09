Запутались в гирляндах: десятки птиц в Новой Зеландии погибли из-за новогодних декораций

В Новой Зеландии обнаружили десятки птиц, раненых новогодними украшениями, которые висели на деревьях и домах. Некоторые из них погибли из-за удушения праздничными гирляндами.

Об этом сообщило издание BBC.

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Были и пернатые, которые умерли от голода: в течение длительного времени они не могли освободиться из ловушки.

Это уже не первый подобный случай: схожие инциденты случались уже несколько раз с 2015 года. Однако их количество резко увеличилось в период рождественских и новогодних праздников в 2019 году.



Птицы пострадали из-за новогодних украшений

В издании также рассказали, что некоторые из спасенных голубей были окрашены в тот же цвет, что и украшения, привязанные к ним.

Представители местной группы защиты животных SPCA убеждены, что это не случайность, поэтому обратились к общественности с просьбой предоставить любую информацию о причастных к инциденту лиц.

К слову, в конце декабря работники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) обнаружили у берегов континента около 100 новых видов морских животных, а также открыли новые подводные участки коралловых рифов.