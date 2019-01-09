Заплуталися у гірляндах: десятки птахів у Новій Зеландії загинули через новорічні декорації

У Новій Зеландії виявили десятки птахів, які поранилися новорічними прикрасами, що висіли на деревах та будинках. Деякі з них загинули через удушення святковими гірляндами.

Про це повідомило видання BBC.

Читайте також: Порятунок у новорічну ніч: рятувальники витягли лебедів, які потрапили у нафтову пастку

Були й пернаті, які померли від голоду: впродовж тривалого часу вони не могли звільнитися з пастки.

Це вже не перший такий випадок: схожі інциденти траплялися вже декілька разів з 2015 року. Проте їх кількість різко збільшилася у період різдвяних та новорічних свят у 2019 році.



Птахи постраждали через новорічні прикраси

У виданні також розповіли, що деякі з врятованих голубів були пофарбовані в той же колір, що і прикраси, прив'язані до них.

Представники місцевої групи захисту тварин SPCA переконані, що це випадковість, тож звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію щодо причетних до інциденту осіб.

До слова, наприкінці грудня працівники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) виявили біля берегів континенту близько 100 нових видів морських тварин, а також відкрили нові підводні ділянки коралових рифів.