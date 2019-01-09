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      Заплуталися у гірляндах: десятки птахів у Новій Зеландії загинули через новорічні декорації

      62 Читать новость на русском
      Нова Зеландія
      Нова Зеландія / Фото із відкритих джерел

      У Новій Зеландії виявили десятки птахів, які поранилися новорічними прикрасами, що висіли на деревах та будинках. Деякі з них загинули через удушення святковими гірляндами.

      Про це повідомило видання BBC.

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      Були й пернаті, які померли від голоду: впродовж тривалого часу вони не могли звільнитися з пастки.

      Це вже не перший такий випадок: схожі інциденти траплялися вже декілька разів з 2015 року. Проте їх кількість різко збільшилася у період різдвяних та новорічних свят у 2019 році.

      Пернаті у Новій Зеландії
      Птахи постраждали через новорічні прикраси

      У виданні також розповіли, що деякі з врятованих голубів були пофарбовані в той же колір, що і прикраси, прив'язані до них. 

      Представники місцевої групи захисту тварин SPCA переконані, що це випадковість, тож звернулися до громадськості з проханням надати будь-яку інформацію щодо причетних до інциденту осіб.

      До слова, наприкінці грудня працівники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) виявили біля берегів континенту близько 100 нових видів морських тварин, а також відкрили нові підводні ділянки коралових рифів.

      Теги: Світ тварин Нова Зеландія
      Джерело: 24 Канал
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