Заработал безвизовых между Украиной и Доминикой

Начиная с 13 ноября вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Украиной и Доминикой – одной из стран Карибского бассейна. До этого украинцы могли посещать Доминику только в течение 21 дня и должны были платить за это сбор в размере 20 долларов.

Соглашение между двумя государствами было подписано 24 октября. Документ предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики до 90 дней без виз, независимо от цели въезда.

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Среди прочего граждане обеих стран смогут оформлять бесплатные визы, если срок пребывания в другой стране превышает 90 дней.

Доминика – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиника.

С какими еще странами Украина планирует подписать безвиз?

Заметим, подписание безвиза с Доминикой является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:

Гватемалой,

Гренадой,

Коста-Рикой,

Маврикием,

Маршалловыми островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Винсентом и Гренадином,

Соломоновыми островами,

Ямайкой.