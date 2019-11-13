Заработал безвизовых между Украиной и Доминикой
Начиная с 13 ноября вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Украиной и Доминикой – одной из стран Карибского бассейна. До этого украинцы могли посещать Доминику только в течение 21 дня и должны были платить за это сбор в размере 20 долларов.
Соглашение между двумя государствами было подписано 24 октября. Документ предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики до 90 дней без виз, независимо от цели въезда.
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Среди прочего граждане обеих стран смогут оформлять бесплатные визы, если срок пребывания в другой стране превышает 90 дней.
Доминика – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиника.
С какими еще странами Украина планирует подписать безвиз?
Заметим, подписание безвиза с Доминикой является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:
- Гватемалой,
- Гренадой,
- Коста-Рикой,
- Маврикием,
- Маршалловыми островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Винсентом и Гренадином,
- Соломоновыми островами,
- Ямайкой.
Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала