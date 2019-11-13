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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Заработал безвизовых между Украиной и Доминикой

      16 Читати новину українською
      Доминика
      Доминика / Wikipedia

      Начиная с 13 ноября вступило в силу соглашение о взаимном безвизовом режиме между Украиной и Доминикой – одной из стран Карибского бассейна. До этого украинцы могли посещать Доминику только в течение 21 дня и должны были платить за это сбор в размере 20 долларов.

      Соглашение между двумя государствами было подписано 24 октября. Документ предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики до 90 дней без виз, независимо от цели въезда.

      Интересно: Украина подписала безвизовых еще одной страной

      Среди прочего граждане обеих стран смогут оформлять бесплатные визы, если срок пребывания в другой стране превышает 90 дней.

      Доминика – остров на границе Карибского моря и Атлантического океана, между Гваделупой и Мартиника.

      Домініка

      С какими еще странами Украина планирует подписать безвиз?

      Заметим, подписание безвиза с Доминикой является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:

      • Гватемалой,
      • Гренадой,
      • Коста-Рикой,
      • Маврикием,
      • Маршалловыми островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Винсентом и Гренадином,
      • Соломоновыми островами,
      • Ямайкой.

      Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      12 ноября
      2118
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Путешествия Безвизовый режим
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