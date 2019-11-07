Украина подпишет безвиз с еще одной страной

Украина 8 ноября подпишет соглашение с Монголией о взаимной отмене виз. Следовательно, украинцы смогут находиться на территории этой азиатской страны до трех месяцев в течение полугода.

Торжественное подписание соглашения пройдет в посольстве Украины в Варшаве, сообщает Укринформ. С украинской стороны документ подпишет посол в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии – посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

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Украинцы получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней,

– заявили в дипведомстве.

В посольстве отметили, что отмена визового режима упростит поездки украинцев или монгол в обе страны.

Заметим, подписание безвиза с Монголией является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:

Гватемалой,

Гренадой,

Коста-Рикой,

Маврикием,

Маршалловыми островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Винсентом и Гренадином,

Соломоновыми островами,

Ямайкой.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.



Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала