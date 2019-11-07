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      Украина подпишет безвиз с еще одной страной

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      Украина планирует подписать безвиз с Монголией
      Украина планирует подписать безвиз с Монголией / wikiway.com

      Украина 8 ноября подпишет соглашение с Монголией о взаимной отмене виз. Следовательно, украинцы смогут находиться на территории этой азиатской страны до трех месяцев в течение полугода.

      Торжественное подписание соглашения пройдет в посольстве Украины в Варшаве, сообщает Укринформ. С украинской стороны документ подпишет посол в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии – посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

      По теме: Балканская страна поддержала безвизовый режим с Украиной

      Украинцы получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней,
      – заявили в дипведомстве.

      В посольстве отметили, что отмена визового режима упростит поездки украинцев или монгол в обе страны.

      Заметим, подписание безвиза с Монголией является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:

      • Гватемалой,
      • Гренадой,
      • Коста-Рикой,
      • Маврикием,
      • Маршалловыми островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Винсентом и Гренадином,
      • Соломоновыми островами,
      • Ямайкой.

      Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

      безвізові країни для українців
      Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      7 ноября
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим Новости Польши
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