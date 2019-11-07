Украина подпишет безвиз с еще одной страной
Украина 8 ноября подпишет соглашение с Монголией о взаимной отмене виз. Следовательно, украинцы смогут находиться на территории этой азиатской страны до трех месяцев в течение полугода.
Торжественное подписание соглашения пройдет в посольстве Украины в Варшаве, сообщает Укринформ. С украинской стороны документ подпишет посол в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии – посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
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Украинцы получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней,
– заявили в дипведомстве.
В посольстве отметили, что отмена визового режима упростит поездки украинцев или монгол в обе страны.
Заметим, подписание безвиза с Монголией является частью программы действий украинского правительства на следующие пять лет. Кроме нее, безвиз планируют ввести с:
- Гватемалой,
- Гренадой,
- Коста-Рикой,
- Маврикием,
- Маршалловыми островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Винсентом и Гренадином,
- Соломоновыми островами,
- Ямайкой.
Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) поменяли свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.
Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала