Україна підпише безвіз ще з однією країною

Україна 8 листопада підпише угоду з Монголією про взаємне скасування віз. Відтак, українці матимуть змогу перебувати на території цієї азійської країни до трьох місяців упродовж пів року.

Урочисте підписання угоди пройде в посольстві України у Варшаві, повідомляє Укрінформ. З боку української сторони документ підпише посол в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.

До теми: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною

Українці отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів,

– заявили в дипвідомстві.

У посольстві наголосили, що скасування візового режиму спростить поїздки українців чи монгол до обох країн.

Зауважимо, підписання безвізу з Монголією є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:

Гватемалою,

Гренадою,

Коста-Рікою,

Маврикієм,

Маршалловими островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Вінсентом і Гренадіном,

Соломоновими островами,

Ямайкою.

Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу