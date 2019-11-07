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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Україна підпише безвіз ще з однією країною

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      Україна планує підписати безвіз з Монголією
      Україна планує підписати безвіз з Монголією / wikiway.com

      Україна 8 листопада підпише угоду з Монголією про взаємне скасування віз. Відтак, українці матимуть змогу перебувати на території цієї азійської країни до трьох місяців упродовж пів року.

      Урочисте підписання угоди пройде в посольстві України у Варшаві, повідомляє Укрінформ. З боку української сторони документ підпише посол в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.

      До теми: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною

      Українці отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів,
      – заявили в дипвідомстві.

      У посольстві наголосили, що скасування візового режиму спростить поїздки українців чи монгол до обох країн.

      Зауважимо, підписання безвізу з Монголією є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:

      • Гватемалою,
      • Гренадою,
      • Коста-Рікою,
      • Маврикієм,
      • Маршалловими островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Вінсентом і Гренадіном,
      • Соломоновими островами,
      • Ямайкою.

      Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

      безвізові країни для українців
      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
      5668
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Новини Польщі
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