Україна підпише безвіз ще з однією країною
Україна 8 листопада підпише угоду з Монголією про взаємне скасування віз. Відтак, українці матимуть змогу перебувати на території цієї азійської країни до трьох місяців упродовж пів року.
Урочисте підписання угоди пройде в посольстві України у Варшаві, повідомляє Укрінформ. З боку української сторони документ підпише посол в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.
До теми: Балканська країна підтримала безвізовий режим з Україною
Українці отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів,
– заявили в дипвідомстві.
У посольстві наголосили, що скасування візового режиму спростить поїздки українців чи монгол до обох країн.
Зауважимо, підписання безвізу з Монголією є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:
- Гватемалою,
- Гренадою,
- Коста-Рікою,
- Маврикієм,
- Маршалловими островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Вінсентом і Гренадіном,
- Соломоновими островами,
- Ямайкою.
Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.
Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу