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      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Запрацював безвіз між Україною та Домінікою

      164 Читать новость на русском
      Домініка
      Домініка / Wikipedia

      Починаючи з 13 листопада набула чинності угода про взаємний безвізовий режим між Україна та Домінікою – однією із країн Карибського басейну. До цього українці могли відвідувати Домініку лише протягом 21 дня й повинні були сплачувати за це збір у розмірі 20 доларів.

      Угоду між двома державами було підписано 24 жовтня. Документ передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки до 90 днів без віз, незалежно від мети в’їзду.

      Цікаво: Україна підписала безвіз ще з однією країною

      Серед іншого громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи, якщо термін перебування у іншій країні перевищує 90 днів.

      Домініка – острів на межі Карибського моря та Атлантичного океану, між Гваделупою та Мартинікою.

      Домініка

      З якими ще країнами Україна планує підписати безвіз?

      Зауважимо, підписання безвізу з Домінікою є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:

      • Гватемалою,
      • Гренадою,
      • Коста-Рікою,
      • Маврикієм,
      • Маршалловими островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Вінсентом і Гренадіном,
      • Соломоновими островами,
      • Ямайкою.


      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Подорожі
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