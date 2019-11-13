Запрацював безвіз між Україною та Домінікою
Починаючи з 13 листопада набула чинності угода про взаємний безвізовий режим між Україна та Домінікою – однією із країн Карибського басейну. До цього українці могли відвідувати Домініку лише протягом 21 дня й повинні були сплачувати за це збір у розмірі 20 доларів.
Угоду між двома державами було підписано 24 жовтня. Документ передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки до 90 днів без віз, незалежно від мети в’їзду.
Цікаво: Україна підписала безвіз ще з однією країною
Серед іншого громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи, якщо термін перебування у іншій країні перевищує 90 днів.
Домініка – острів на межі Карибського моря та Атлантичного океану, між Гваделупою та Мартинікою.
З якими ще країнами Україна планує підписати безвіз?
Зауважимо, підписання безвізу з Домінікою є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:
- Гватемалою,
- Гренадою,
- Коста-Рікою,
- Маврикієм,
- Маршалловими островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Вінсентом і Гренадіном,
- Соломоновими островами,
- Ямайкою.
Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу
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