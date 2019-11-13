Запрацював безвіз між Україною та Домінікою

Починаючи з 13 листопада набула чинності угода про взаємний безвізовий режим між Україна та Домінікою – однією із країн Карибського басейну. До цього українці могли відвідувати Домініку лише протягом 21 дня й повинні були сплачувати за це збір у розмірі 20 доларів.

Угоду між двома державами було підписано 24 жовтня. Документ передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки до 90 днів без віз, незалежно від мети в’їзду.

Цікаво: Україна підписала безвіз ще з однією країною

Серед іншого громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи, якщо термін перебування у іншій країні перевищує 90 днів.

Домініка – острів на межі Карибського моря та Атлантичного океану, між Гваделупою та Мартинікою.

З якими ще країнами Україна планує підписати безвіз?

Зауважимо, підписання безвізу з Домінікою є частиною програми дій українського уряду на наступні п'ять років. Окрім неї, безвіз планують запровадити з:

Гватемалою,

Гренадою,

Коста-Рікою,

Маврикієм,

Маршалловими островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Вінсентом і Гренадіном,

Соломоновими островами,

Ямайкою.