"Заражается много людей": в Кремле новая вспышка коронавируса
28 января 2022 , 17:14Читати новину українською
Источник:ТАСС
В администрации Владимира Путина зафиксировали новые заражения коронавирусом. Большинство случаев – штаммом Омикрон.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что в Кремле якобы делают все возможное, чтобы предотвратить новые заражения.
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В Кремле вспышка коронавируса
По словам пресс-секретаря Путина, вакцинированные люди "преимущественно застрахованы от тяжелых последствий и тяжелого течения этого заболевания".
Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность "Омикрона" демонстрирует себя во весь рост.
На вопрос журналистов по поводу антивакцинаторов среди работников Кремля, он ответил, что такие лица есть. Кроме того, Песков добавил, что осуждает таких сотрудников и "занимает по отношению к ним непримиримую позицию".Обратите внимание! По словам Владимира Путина, он якобы получил третью дозу российской вакцины от коронавируса 21 ноября. Заметим, что ВОЗ и Евроагентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V"
Коронавирус в России: последние новости
- По состоянию на 23 января, в России новый штамм Омикрон был зафиксирован в 64 из 85 регионов.
- При этом россияне фактически не защищены от коронавируса, ведь там вакцинируют только не признанными в мире препаратами собственного производства.
- В течение суток 22 января там зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев.