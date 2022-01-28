"Заражается много людей": в Кремле новая вспышка коронавируса

В администрации Владимира Путина зафиксировали новые заражения коронавирусом. Большинство случаев – штаммом Омикрон.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что в Кремле якобы делают все возможное, чтобы предотвратить новые заражения.

К теме В России рекорд заболеваемости коронавирусом

В Кремле вспышка коронавируса

По словам пресс-секретаря Путина, вакцинированные люди "преимущественно застрахованы от тяжелых последствий и тяжелого течения этого заболевания".

Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность "Омикрона" демонстрирует себя во весь рост. Дмитрий Песков Пресс-секретарь Владимира Путина

На вопрос журналистов по поводу антивакцинаторов среди работников Кремля, он ответил, что такие лица есть. Кроме того, Песков добавил, что осуждает таких сотрудников и "занимает по отношению к ним непримиримую позицию".

Коронавирус в России: последние новости

По состоянию на 23 января, в России новый штамм Омикрон был зафиксирован в 64 из 85 регионов.

При этом россияне фактически не защищены от коронавируса, ведь там вакцинируют только не признанными в мире препаратами собственного производства.

В течение суток 22 января там зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев.