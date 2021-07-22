По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, сейчас состояние всех больных медики характеризуют как среднее и тяжелое. Двое пациентов были в реанимации.

Смотрите также Вирусная нагрузка на организм при Дельте в 1260 раз выше исходного вируса

Кроме того, чиновник подчеркнул, что клиническая картина штамма не очень отличалась от тех, кто ранее лечился от COVID-19.

Высокая температура и респираторная недостаточность

Из-за того, что некоторые пациенты болели немножко иначе, чем другие, их опросили на предмет поездок за пределы Украины. Выяснилось, что некоторые из них недавно приехали из России.

Тогда врачи взяли у больных предварительный анализ, который показал, что пациенты больны штаммом Дельта.

Образцы материалов больных передали в лабораторию Центра общественного здоровья Украины.

По словам чиновника, нельзя однозначно говорить, что Дельту привезли из России, поскольку этим штаммом вполне могли заболеть и те, кто побывал в других странах. В частности, в Турции.

Мы не имеем права разглашать личные данные о пациентах. Могу добавить, что сейчас специалисты проверяют всех контактных лиц, с которыми общались пациенты. Они также будут находиться под наблюдением медиков,

– подчеркнул Поворозник.

Также заместитель Кличко заверил, что мест в больницах должно хватить для всех больных в случае их увеличения. Сейчас распространение нового штамма ожидают медики 23 медицинских учреждений с 5,6 тысячами коек.