Зарядка для орков: бойцы 59-й бригады эффектно уничтожили минометную батарею
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, базирующаяся в Гайсине, организовали врагу зарядку – эффектно уничтожили минометную батарею.
Защитники устроили оркам утреннюю пробежку
После первых ударов российские солдаты оставили позиции и бросились бежать. Украинские бойцы опубликовали в телеграме видео бодрой "зарядки".
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День должен начинаться с зарядки. Даже если не очень-то хочешь. Поскольку орки не очень любят утренние упражнения, ребята из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка всеми силами помогают им получить необходимый заряд бодрости.
– говорится в посте.
При этом уничтожили минометную батарею
Поэтому бойцы организовывали оккупантам утреннюю пробежку и отжимания. Чтобы заряд не пропал даром, заодно и минометную батарею противника уничтожили.
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