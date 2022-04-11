Зарядка для орков: бойцы 59-й бригады эффектно уничтожили минометную батарею

Бойцы 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, базирующаяся в Гайсине, организовали врагу зарядку – эффектно уничтожили минометную батарею.

Защитники устроили оркам утреннюю пробежку

После первых ударов российские солдаты оставили позиции и бросились бежать. Украинские бойцы опубликовали в телеграме видео бодрой "зарядки".

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День должен начинаться с зарядки. Даже если не очень-то хочешь. Поскольку орки не очень любят утренние упражнения, ребята из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка всеми силами помогают им получить необходимый заряд бодрости.

– говорится в посте.

При этом уничтожили минометную батарею

Поэтому бойцы организовывали оккупантам утреннюю пробежку и отжимания. Чтобы заряд не пропал даром, заодно и минометную батарею противника уничтожили.

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