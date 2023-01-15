"Заряжаем по полной": в России цинично злорадствуют над ударом по многоэтажке в Днепре

Россияне цинично и противно реагируют на террористический удар своих вояк по многоэтажке в Днепре. Смех, шутки, безосновательные обвинения в стиле "постановка", "сами виноваты", а также злорадство и желание, чтобы таких ударов было больше.

24 Канал собрал реакцию россиян на удар по многоэтажке В комментариях они не стесняются показывать, что человеческая жизнь для них ничего не стоит.

Внимание "Услышали во время минуты тишины": на развалинах многоэтажки в Днепре достали женщину, она жива

В больном воображении врага, трагедия в Днепре якобы выгодна Украине, чтобы получить от Запада больше помощи.

"Взрыв подъезда произошел изнутри, возможно – газовые баллоны. Очевидец находился рядом с пострадавшим домом. Возможно – это украинская провокация в стиле "Бучи", – пишут россияне.



Россияне злорадствуют над ударом по многоэтажке / Скриншот соцсети



Россияне пытаются перекинуть ответственность за удар / Скриншот соцсети

Российское минобороны тоже прокомментировало атаку по Днепру

Подобные заголовки пишут и пропагандистские российские СМИ, а на официальном уровне продолжают хвастаться своими ракетами. Так, минобороны страны-агрессора опубликовало фото военных, заряжающих ракету, и написали "Заряжаем по полной".



Реакция российского минобороны на удар по Днепру / Фото российское минобороны

"Цель удара достигнута": минобороны также отчиталось о последствиях атаки

Именно такими циничными словами "мат достигнут" минобороны России объявило о результатах массированной атаки по Украине 15 января. Ведь именно жилые дома и каждый украинец – цель для русских войск. Они продолжают совершать свои террористические атаки и гордятся этим.

Кроме того, в российских пабликах пытаются продвигать еще одну безумную и лживую идею. Мол, попадание было не в многоэтажку, где жили сотни людей, а в СБУ. То есть, россияне настолько бестолковы, что не могут проверить данные на карте.

Эта версия, вероятно, рассчитана на ту часть россиян, которая захочет найти объяснение, почему атаковать жилые дома, если Россия не убивает мирных. Так вот и решение – сказать, что там были "спецслужбы", "нацики", чтобы не сказать правды – Россия страна-террорист и совершает кровавые массированные убийства.



Скриншот з російських пабліків

Низость россиян гадкая и болезненная, но игнорировать ее мы не имеем права. Понимать, что виноват каждый из них, каждый россиянин, думающий, что вне политики; каждый, кто говорит, что "за мир"; каждый, кто пытается оправдаться "нас притесняют". Каждый из них – виновен в смертях украинцев.

Больше реакции россиян на удар по многоэтажке / Скриншоты из соцсетей

Что известно об ударе по многоэтажке в Днепре на данный момент