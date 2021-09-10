Зарплата 30 тысяч гривен: Зеленский на форуме YES взял на работу выпускника Кембриджа

Владимир Зеленский на форуме YES взял на работу в Офис Президента выпускника Кембриджа Артема Шаипова. Так глава государства отреагировал на инициативу самого парня.

На Банковую не всё доходит, – Зеленский

Шаипов рассказал, что в начале каденции Зеленского направил письмо в Офис Президента с предложением сотрудничества. Он предложил главе государства принять на работу работников, окончивших лучшие западные университеты.

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Однако ответа парень так и не получил. Поэтому на форуме он спросил у президента, может ли он послать это письмо еще раз: "Вы говорите о кадровом голоде. В то время как есть много людей, которые готовы работать на Украинское государство. Наша организация "Профессиональное правительство их объединяет. Если у вас есть необходимость, то мы готовы были бы помочь".

Зеленский с улыбкой ответил, что на Банковую "не все доходит" и писем от различных организаций очень много. В то же время он признался, что хочет, чтобы такие люди работали на государство.

Работать на государство сложно, дешево и невыгодно. Вся репутация благодаря некоторым людям меняется. За все это максимум, что ты получишь – в истории скажут, что ты был нормальным. Готовы ли вы работать на государство Украина на высокой должности за 30 тысяч гривен?

– спросил президент.

Шаипов ответил, что готов, если будет знать, что его работа приносит пользу стране. Зеленский сразу же ответил, что берет парня на работу и спросил, есть ли у него еще 10 мощных специалистов, которые также согласятся на такую ​​зарплату.

"Приходите с людьми, возьмите лучших, которые уже готовы присоединиться и работать. Мы вас приглашаем", – подчеркнул президент. Он добавил, что парень может обратиться к Андрею Ермаку, чтобы все согласовать.

Что известно об Артеме Шаипове

Источник: интервью парня изданию The Kyiv