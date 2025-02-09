Какую зарплату получил глава Минцифры Михаил Федоров за 2024 год

Михаил Федоров за 2024 год получил одну из самых скромных зарплат среди украинских министров. Также глава Минцифры не получал никаких премий и доплат со стороны государства.

Об этом 24 Каналу стало известно в ответе на запрос от Кабинета Министров Украины о заработной плате и выплатах чиновникам и вице-премьерам за 2024 год.

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Сколько денег за работу в правительстве получил Михаил Федоров

За 2024 год вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил зарплату в размере 1 123 931 гривны. Эта сумма считается одной из самых маленьких среди украинских чиновников, которые проработали на своей должности весь год.

Обратите внимание! За показатель была взята фактически начисленную заработную плату, без вычета налогов.

Кроме того, из запроса также стало известно, что Михаил Федоров за год не брал никакой помощи от государства.

Из интересного, в запросе было указано, что за февраль 2024 года у главы Минцифры вычислили 1 033 гривны заработной платы во время отпуска. То есть получается за этот месяц Федорову даже заплатили меньше, чем его стандартный должностной оклад.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко за 2024 год получил зарплату в размере более 1,5 миллиона гривен. Кроме того, министр получил компенсацию за отпуск, которую перечислил для нужд здравоохранения на официальный счет United 24.