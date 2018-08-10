Зарплату военным могут поднять уже в 2019 году

О необходимости поднятия заработной платы для украинских военнослужащих сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил необходимость предусмотреть повышение зарплат военных в бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Достойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства,

– отметил Турчинов во время пребывания в районе проведения ООС.

Кроме этого, он отметил, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств.



"Сейчас происходит формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражен", – подчеркнул Турчинов.