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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Зарплату военным могут поднять уже в 2019 году

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В СНБО хотят включить в оборонный бюджет на 2019 повышение зарплат военнослужащим
В СНБО хотят включить в оборонный бюджет на 2019 повышение зарплат военнослужащим / фото из открытых источников

О необходимости поднятия заработной платы для украинских военнослужащих сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов. Он отметил необходимость предусмотреть повышение зарплат военных в бюджете на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Достойное денежное обеспечение военнослужащих должно быть приоритетом для государства,
– отметил Турчинов во время пребывания в районе проведения ООС.

Кроме этого, он отметил, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров должно приоритетно расти по сравнению с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств.

"Сейчас происходит формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражен", – подчеркнул Турчинов.

Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Деньги Вооруженные Силы Украины СНБО Александр Турчинов
Источник: 24 канал
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