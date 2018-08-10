Зарплату військовим можуть підняти вже у 2019 році

Про необхідність підняття заробітної плати для українських військовослужбовців повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов. Він наголосив на необхідності передбачити підвищення зарплат військових у бюджеті на 2019 рік.

Про це інформує прес-служба РНБО.

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Гідне грошове забезпечення військовослужбовців має бути пріоритетом для держави,

– зазначив Турчинов під час перебування в районі проведення ООС.

Окрім цього, він наголосив, що фінансове забезпечення солдатів-контрактників і офіцерів має пріоритетно зростати у порівнянні з зарплатами чиновників та інших отримувачів бюджетних коштів.

"Зараз відбувається формування бюджету на наступний рік, і, відповідно, підготовка Радою національної безпеки і оборони оборонного бюджету країни, де це питання повинно бути чітко відображено", – підкреслив Турчинов.