Специалисты не хотят служить в тылу: капитан ВСУ прокомментировал поднятие зарплат военнослужащим

Президент Зеленский анонсировал повышение минимальной зарплаты военным до 30 тысяч гривен, а для боевых позиций – до 250 – 400 тысяч гривен. В то же время пока не понятно, кто именно будет подпадать под категорию боевых выплат, ведь зона риска растягивается на 30 – 40 километров от линии фронта.

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев объяснил 24 Каналу, что правительству также важно сосредоточиться на качественных социальных льготах и программах, которые реально стимулируют людей идти на службу.

Как найти баланс между боевыми и тыловыми зарплатами?

Надеюсь, что минималка в тылу будет не 30 тысяч гривен, а минимум 50 тысяч. Потому что сейчас возникает абсурдная ситуация, когда опытный офицер, который мог бы налаживать систему в тылу, будет получать 30 тысяч, тогда как боец, которым он командует – 200 тысяч. Очевидно, что при таких условиях мало кто захочет переходить на тыловые должности. Я считаю, что зарплата в тылу должна быть 1,5 – 2 тысячи долларов,

– сказал военный.

По мнению Яковлева, если боевые и тыловые зарплаты будут повышать непропорционально, это создаст больше проблем, и армия будет терять квалифицированные кадры.

Пока нет четкого механизма распределения выплат на 250 – 400 тысяч, неизвестно будет ли их получать только пехота "на нуле" или и те, кто находится за 15 – 20 километров от линии соприкосновения.

Вопрос справедливости распределения выплат сложный, и четкого критерия, как это прописать, пока нет – это требует отдельного обсуждения.

"Повышение зарплаты – это важно, но также нужны качественные социальные льготы, которые реально будут стимулировать людей идти на службу и подписывать контракты", – подчеркнул Яковлев.

Обратите внимание! Военный сбор с 2027 года могут направить на выплату зарплат военнослужащим – при условии, что Верховная Рада примет соответствующий законопроект. Документ предусматривает создание специального фонда государственного бюджета, из которого будут финансировать денежное обеспечение военных ВСУ.

Что еще известно о зарплатах военных в Украине?

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что уровень зарплат в тыловых подразделениях является неприемлемым и требует пересмотра через внутренний аудит в ВСУ. Проверка позволит выяснить, кто занимает какие должности и насколько эффективно используют кадры в армии.

В то же время омбудсмен отметила, что повышение зарплат военным в тылу станет возможным при условии получения поддержки от западных партнеров.