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      Зарплаты в конвертах среди "слуг народа": НАБУ открыло уголовное производство

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      Якобы именно Тищенко раздает в Раде конверты с деньгами / 24 канал

      Из-за неправомерных выплат в конвертах, которые якобы получают народные избранники от "Слуги народа", НАБУ уже открыло уголовное производство. Деньги якобы раздавал однопартийцам заместитель главы крупнейшей парламентской фракции Николай Тищенко.

      НАБУ открыло уголовное производство после соответствующего заявления нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко. О том, что НАБУ заинтересовалось делом, он написал на своей фейсбук-странице.

      Интересно: Громкие скандалы в Раде: чем отличились "слуги народа"

      Национальное антикоррупционное бюро расследует ситуацию с зарплатами в конвертах для "слуг народа", которые раздавал Николай Тищенко. В ответе на мое заявление указано, что открыто уголовное производство по факту возможного незаконного получения членами фракции неправомерной выгоды, то есть – взяток,
      – отметил он.

      Что известно о деньгах в конвертах для "слуг народа":

      • О таких "поощренияз" для нардепов от руководства государства откровенно пообщались парламентарий Николай Тищенко и пранкер Джокер, который назвался собеседнику генпрокурором Рябошапкой.
      • Так, шутник заметил, что однопартийцы Тищенко хотели писать заявление о том, как он раздает зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было? Кроме того, пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп взамен попросил совета, как это сделать: "Скажи, плиз, поменяю тактику".
      • Также о незаконных выплатах "слугам" вспоминала Анна Скороход, которую недавно исключили из этой депутатской фракции. В частности, она назвала сумму, которая фигурировала в конвертах – 5 тысяч долларов.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Алексей Гончаренко Скандал Взятка Верховная Рада Слуга народа Николай Тищенко НАБУ
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