13:13
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зарплати у конвертах серед "слуг народу": НАБУ відкрило кримінальне провадження

      493 Читать новость на русском
      Начебто саме Тищенко роздає в Раді конверти з грошима / 24 канал

      Через неправомірні виплати у конвертах, які начебто отримують народні обранці від "Слуги народу", НАБУ вже відкрило кримінальне провадження. Гроші начебто роздавав однопартійцям заступник глави найбільшої парламентської фракції Микола Тищенко.

      НАБУ відкрило кримінальне провадження після відповідної заяви нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Про те, що НАБУ зацікавилось справою, він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"

      Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для "слуг народу", які роздавав Микола Тищенко. У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за фактом можливого незаконного отримання членами фракції неправомірної вигоди, іншими словами – хабарів,
      – зазначив він.

      Що відомо про гроші в конвертах для "слуг народу":

      • Про такі "заохочення" для нардепів від керівництва держави відверто поспілкувалися парламентар Микола Тищенко і пранкер Джокер, який назвався співрозмовнику генпрокурором Рябошапкою.
      • Так, жартівник зауважив, що однопартійці Тищенка хотіли писати заяву про те, як він роздає зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було? Окрім того, пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп натомість попросив поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику".
      • Також про незаконні виплати "слугам" згадувала Ганна Скороход, яку нещодавно виключили із цієї депутатської фракції. Зокрема, вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.
      Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      сьогодні
      17789
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Гроші НАБУ Микола Тищенко Слуга народу Верховна Рада Хабар Скандал Олексій Гончаренко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 107
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      17789
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 958
      сьогодні , 08:50 Навіщо Кремль заманює західних дипломатів у Крим?
      Блог Медіа 325
      сьогодні , 08:42 Побиття студентів: як відбувався перший жорстокий розгін Євромайдану
      Марина Молька 3500
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук