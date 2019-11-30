Зарплати у конвертах серед "слуг народу": НАБУ відкрило кримінальне провадження

Через неправомірні виплати у конвертах, які начебто отримують народні обранці від "Слуги народу", НАБУ вже відкрило кримінальне провадження. Гроші начебто роздавав однопартійцям заступник глави найбільшої парламентської фракції Микола Тищенко.

НАБУ відкрило кримінальне провадження після відповідної заяви нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Про те, що НАБУ зацікавилось справою, він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для "слуг народу", які роздавав Микола Тищенко. У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за фактом можливого незаконного отримання членами фракції неправомірної вигоди, іншими словами – хабарів,

– зазначив він.

Що відомо про гроші в конвертах для "слуг народу":