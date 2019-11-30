Зарплати у конвертах серед "слуг народу": НАБУ відкрило кримінальне провадження
Через неправомірні виплати у конвертах, які начебто отримують народні обранці від "Слуги народу", НАБУ вже відкрило кримінальне провадження. Гроші начебто роздавав однопартійцям заступник глави найбільшої парламентської фракції Микола Тищенко.
НАБУ відкрило кримінальне провадження після відповідної заяви нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Про те, що НАБУ зацікавилось справою, він написав на своїй фейсбук-сторінці.
Цікаво: Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"
Національне антикорупційне бюро розслідує ситуацію з зарплатами в конвертах для "слуг народу", які роздавав Микола Тищенко. У відповіді на мою заяву зазначено, що відкрито кримінальне провадження за фактом можливого незаконного отримання членами фракції неправомірної вигоди, іншими словами – хабарів,
– зазначив він.
Що відомо про гроші в конвертах для "слуг народу":
- Про такі "заохочення" для нардепів від керівництва держави відверто поспілкувалися парламентар Микола Тищенко і пранкер Джокер, який назвався співрозмовнику генпрокурором Рябошапкою.
- Так, жартівник зауважив, що однопартійці Тищенка хотіли писати заяву про те, як він роздає зарплату в парламенті, на що "слуга народу" лише уточнив: а чи багато їх було? Окрім того, пранкер попросив Тищенка вигадати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Нардеп натомість попросив поради, як це зробити: "Скажи, пліз, поміняю тактику".
- Також про незаконні виплати "слугам" згадувала Ганна Скороход, яку нещодавно виключили із цієї депутатської фракції. Зокрема, вона назвала суму, що фігурувала в конвертах – 5 тисяч доларів.