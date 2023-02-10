Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он лично считает эту поездку президента очень удачной, были встречи на высоком уровне.

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По его словам, премьер-министр Риши Сунак лично встретил Зеленского с самолета, а выступление главы Украины перед парламентом Великобритании подал важный посыл, что нам нужны самолеты.

Он добавил, что также важным был визит Зеленского на военную базу, где проходят учения наши военные. Потом была поездка в Париж, Брюссель.

Как следствие – Украина получит все, что нужно для контрнаступления. Для нас это очень важно, я считаю, что Украина получит и дальнобойные ракеты, и артиллерию, и авиацию. Снабжение самолетов может затянуться во времени, а вот дальнобойные ракеты мы увидим раньше,

– заявил Мусиенко.

Военный аналитик отметил, что есть консенсус о том, что Украине сейчас нужно помогать победить российскую армию, которая пытается наступать, и деоккупировать украинскую территорию.

"Поэтому этот визит важен и имеет практические последствия, которые мы потом увидим", – добавил он.

Мусиенко подчеркнул, что западные эксперты и дипломаты точно поняли, что именно нам нужно, ведь стандартное оружие для контрнаступления – это:

сухопутная составляющая – танки и бронемашины,

артиллерийская поддержка, чтобы уничтожить тылы и склады врага,

поддержка с воздуха, то есть самолеты.

По его словам, здесь важна слаженность, совместная работа всех этих подразделений в целях эффективности. "И нам не рано просить танки и авиацию", – считает эксперт.

Наш министр обороны когда-то говорил, что "Рамштайн" нам предоставляет оружие под конкретные миссии – для защиты нужна была артиллерия, для наступления на Юге нужны были HIMARS, и это давали. А сейчас у нас амбициозная задача – контрнаступление и деоккупация всей Украины, поэтому нам нужно дополнительное оружие,

– объяснил Мусиенко.

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